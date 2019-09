00:33 Uhr

Ehrenamtliche als Aufsicht?

Welche Spar-Ideen es im Landsberger Finanzausschuss gibt

Wie kann das Defizit des Herkomer Museums in Landsberg verringert werden? Über diese Frage ist in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses diskutiert worden. Dabei ging es vor allem darum, die Öffnungszeiten einzuschränken beziehungsweise zu verändern. Dr. Reinhard Steuer (UBV) schlug zudem vor, die Aufsicht ehrenamtlich zu organisieren.

Ausgangspunkt der Debatte waren die aktuellen Besucherzahlen, die Museumsleiterin Sonia Fischer vorlegte. Bis Ende August wurden (ohne Schulklassen, die außerhalb der Öffnungszeiten durch das Museum geführt werden) 1731 Besucher registriert. Die meisten von ihnen (661) kamen an einem Sonntag in den Mutterturm, das sind ziemlich genauso viele, wie unter der Woche von Dienstag bis Freitag (663) gezählt wurden. Der zweitstärkste Besuchertag ist der Samstag mit 403 Personen. Geöffnet ist das Museum von November bis April nur samstags und sonntags, von Mai bis Oktober auch an allen anderen Wochentagen außer Montag.

Zur unter den Stadträten im Raum stehenden Frage, wie Personalkosten eingespart werden können, verwies Fischer auf die Kosten für Schulführungen und museumspädagogische Programme: „Da müssen Sie entscheiden, ob Sie das wollen“, sagte Fischer an die Finanzausschussmitglieder gewandt.

Reinhard Steuer gestand zwar zu, dass ein solches Museum immer ein Defizit machen werde. Aber wenn sich dieses um die 100000 Euro im Jahr bewege, „kann man durchaus ein gewisses Kostenbewusstsein entwickeln“. Er regte an, zu prüfen, ob das Museum zu den Öffnungszeiten von ehrenamtlichen Helfern betreut werden könne. Er kenne das von Einrichtungen des National Trust in Großbritannien, „und ich habe nicht den Eindruck, dass die unzuverlässig betreut werden, so was ist auch in Landsberg denkbar“.

Dieser Einschätzung widersprach jedoch Fischer: „Wir haben schon mal bei Ehrenamtlichen angefragt – beim Freundeskreis der Städtischen Museen und beim Historischen verein. Sie sehen sich nicht in der Lage, einen dauerhaften Betrieb zu gewährleisten.“ Sie frage sich auch, ob man auch die Öffnungszeiten des Bürgerbüros oder der Theaterkasse von ehrenamtlichem Engagement abhängig machen würde.

Christian Hettmer (CSU) regte an, über Änderungen bei den Öffnungszeiten nachzudenken: „Die Zahlen sprechen ziemlich eindeutig davon, dass es schwache und starke Tage gibt.“ Vielleicht solle man die Öffnungszeiten am Sonntag ausweiten, der Sonntagvormittag hätte eindeutig mehr Besucherpotenzial als der Dienstag. Bei längeren Öffnungszeiten als täglich fünf Stunden, gab Fischer jedoch zu bedenken, müsse es zwei Aufsichtsschichten geben, denn ab sechs Stunden Arbeitszeit müsse eine Pause vorgesehen werden, „und in dieser Zeit können wir nicht einfach zumachen“. (ger)

