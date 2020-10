13:03 Uhr

Ehrenmitglied des VfL Kaufering fühlt sich als „Buhmann“

Plus Helmut Kraus ist Ehrenmitglied des VfL Kaufering. Er fordert vom Verein eine Entschuldigung. Die abgesagte Bürgerversammlung wollte er für eine Debatte nutzen.

Von Christian Mühlhause

Helmut Kraus ist seit 1973 Mitglied des VfL Kaufering und war fast 30 Jahre im Vorstand des Vereins. Er war auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Vereinsheim samt Gaststätte an der Bayernstraße gebaut wurde. Doch wegen des Großprojekts gab es in den vergangenen Jahren im Verein einigen Streit, weil der Betrieb des Gebäudes den Verein finanziell belastet. Kraus sieht sich in der Diskussion als „Depp“ hingestellt und als „Buhmann“ verunglimpft. Das hätte er gerne bei der Kauferinger Bürgerversammlung thematisiert, die coronabedingt aber ausgefallen ist (LT berichtete) und hat sich deswegen an unsere Zeitung gewandt. Er kritisiert auch Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD).

Kritik an Bürgermeister Thomas Salzberger

Der 83-Jährige sagt: „Ich kann mir die Zurückhaltung unseres Bürgermeisters in dieser Angelegenheit nicht erklären. Welchen Wert haben Glückwunschschreiben der Marktgemeinde zu besonderen Anlässen an einen Träger der Goldenen Bürgermedaille?“ Salzberger sagt auf Nachfrage des LT, dass er Kraus dankbar sei für dessen Engagement und ihm das auch in einem Gespräch gesagt habe. Ihm sei aber auch wichtig, dass der Blick nach vorn gehe. „Der Verein befindet sich auf einem guten Weg.“

Auch mit dem jetzigen Vereinsvorsitzenden Klaus Rehekampff habe es ein Gespräch gegeben. Darum habe Helmut Kraus im Juli 2019 gebeten und 13 Monate gewartet, bis es endlich dazu gekommen sei, beklagt er und es sei auch nicht auf seine Anliegen eingegangen worden. Helmut Kraus erwartet eine öffentliche Diskussion über das Thema und eine Entschuldigung. Rehekampff sagt dazu: „Interna behandeln wir auch intern.“

Kraus sieht die Verantwortung für die Probleme der vergangenen Jahre nicht bei sich und seinen damaligen Mitstreitern. Sie hätten den Willen der Mitglieder umgesetzt. Schließlich hätten im Jahr 2000 über 80 Prozent dafür gestimmt, ein neues Vereinsheim an der Bayernstraße zu errichten. Und die damaligen Planungen basierten auf einer ganz anderen Zukunftsvision für den VfL, betont er.

Eine andere Zukunftsvision für den Verein gehabt

„Unser Gedanke war, den Breitensport zu stärken und mehr im Gesundheitssport anzubieten. Letzteres boomte damals. So hätte die Zahl der Mitglieder gesteigert und zusätzliches Geld eingenommen werden können“, glaubt er. „Unsere Nachfolger haben aber auf den Leistungssport gesetzt und immer mehr Mitglieder sind abgewandert.“ Anfang des Jahrtausends seien es noch 2600 gewesen, berichtet er. Die derzeitige Zahl bezifferte Klaus Rehekampff gegenüber unserer Zeitung im Frühjahr auf knapp 1900.

Das Vereinsheim und dessen Pächter beschäftigen den Verein schon seit Längerem. Das Gebäude wurde vor 17 Jahren eingeweiht und derzeit betreibt der fünfte Pächter die Gaststätte. Dem aktuellen Wirt gewährten die Mitglieder im März 2019 eine geringere Pacht, damit dieser weitermacht. Das Vereinsheim wurde von Bernhard Mödl – Vorsitzender des Vereins bis 2019 – in der Vergangenheit als „Klotz am Bein“ des Vereins bezeichnet, weil der VfL immer wieder selber Geld investieren musste und Schulden aufliefen. Eine Aussage, die das Ehrenmitglied Helmut Kraus sehr verärgert hat.

Appell an das Ehrenmitglied

Mödl betont auf Nachfrage, dass man die Aussage im Kontext der Zeit sehen müsse. „Früher hat man sich noch zusammengesetzt und was gegessen und getrunken nach dem Training oder Spiel. Die Zeiten sind vorbei, weil die Mitglieder in ihrem Beruf viel stärker eingespannt sind. Wir sind froh über jeden Trainer, der sich neben Job und Familie noch einbringt.“ Er appellierte an Kraus, der Ehrenmitglied des VfL ist, zum Wohle des Vereins nach vorn zu blicken.

