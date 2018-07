Ehrenring: Ein politisches Armutszeugnis

Wer kann mit dem Ehrenring der Stadt Landsberg ausgezeichnet werden? LT-Redakteurin Stephanie Millonig blickt hinter die Kulissen der Diskussion um den „Lifeline“-Kapitän.

Mit dem Ehrenring der Stadt Landsberg am Lech können Persönlichkeiten aus der Stadt, die sich in kommunaler, sozialer, wirtschaftlicher oder in kultureller Hinsicht im öffentlichen Leben hervorragende Verdienste erworben haben, beliehen werden – so steht es in der Satzung geschrieben.

Beschränkt sich das öffentliche Leben auf Landsberg, Europa oder die ganze Welt? Eine Interpretationsfrage. Keine Frage ist dagegen, dass von Stadträten gestellte Anträge mit legalen Inhalten im Stadtrat behandelt werden müssen, egal wie spaltend ihre inhaltliche Diskussion ist. Denn Demokratie fordert eine Streitkultur. Und nachdem die Debatte nichtöffentlich ist, muss man nicht einmal an Zuhörer gerichtete Polemik befürchten.

Auf der einen Seite hat der OB Recht

Stadträte, Pfarrer, ehrenamtlich Engagierte, die sich um die Belange der Menschen in der Stad Landsberg bemühten, wurden bisher mit dem Ring ausgezeichnet. So hat der Einwand des Oberbürgermeisters, beim Ehrenring ginge es um Verdienste in Landsberg, eine Berechtigung. Als CSU-Mitglied dürfte es Neuner aber auch ungelegen kommen, wenn er bei einer positiven Abstimmung im Stadtrat einen Mann ehren müsste, der beim Thema Seenotrettung das Gesicht der Gegenbewegung zur Abschottungsdoktrin der CSU ist. Reisch nahezulegen, im Vorfeld auf die Ehrung verzichten, ist jedoch ein politisches Armutszeugnis.

