vor 43 Min.

Ehrliche Finderin gibt Geldbeutel mit 2000 Euro ab

Auch eine Art von Weihnachtsmärchen: Eine Frau aus Penzing verlor viel Geld. Doch eine Passantin brachte es zur Polizei. Das waren dann doch fröhliche Weihnachten.

Zwei Tage vor Heiligabend, so meldet die Polizei heute in ihrem Polizeibericht, verlor eine Frau aus Penzing ihren Geldbeutel mit rund 2000 Euro Inhalt. Sie hatte Glück im Unglück. Denn der Geldbeutel wurde in der Katharinenstraße von einer Passantin gefunden und bei der Polizei abgegeben. Da in dem Geldbeutel auch noch der Ausweis der Penzingerin war, konnte er der Eigentümerin bereits ausgehändigt werden.

Themen Folgen