Ein 66-jähriger Mann aus Herrsching wird vermisst

Ein älterer Mann aus Herrsching wird vermisst. Auch im Vermisstenfall einer Dießenerin ist die Polizei nach wie vor auf der Suche.

Von Daniel Weber

Ein 66-Jähriger aus Herrsching wird seit dem späten Montagnachmittag in Herrsching vermisst. Der Mann heißt Gunnar Schuh, hat sein ganzes Hab und Gut zurückgelassen und keinen Geldbeutel oder Kleidung mitgenommen. Wie die Polizei Herrsching berichtet, haben die Polizeikräfte bereits den Freundes- und Familienkreis überprüft, der Vermisste hielt sich aber dort nirgends auf und hat mit niemandem Kontakt aufgenommen. Auch die Plätze, von denen bekannt war, dass der Vermisste sie gerne aufsucht, seien überprüft worden, aber ohne Erfolg.

Vermisster aus Herrsching wurde von Spürhund gesucht

Gunnar Schuh hat einen Brief hinterlassen, der laut Angaben der Polizei aber ebenfalls keinen Aufschluss auf seinen aktuellen Aufenthaltsort gibt. Die Beamten haben auch einen Personensuchhund eingesetzt, der den Vermissten nicht aufspüren konnte.

Gunnar Schuh wurde zuletzt in Herrsching gesehen. Bild: Angehörige

Zwar sei davon auszugehen, dass der Vermisste sein Mobiltelefon bei sich habe, jedoch sei es ausgeschaltet. Er könne daher nicht angerufen oder geortet werden, berichtet ein Sprecher der Polizei Herrsching, und fügt hinzu: "Leider sind unsere Möglichkeiten ausgeschöpft." Wer Gunnar Schuh sieht, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Herrsching zu melden unter 08152/9302-0.

Auch eine Frau aus Dießen wird vermisst

Der Fall ist die zweite Vermisstenmeldung innerhalb weniger Tage in der Nähe des Ammersees: Schon seit Samstag ist die 74-jährige Waltraud Resch aus Dießen verschwunden. Die an Demenz erkrankte Bewohnerin des Seniorenwohnparks der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Dießen wurde unter anderem von sechs Beamten der Reiterstaffel München mit ihren Pferden gesucht.

