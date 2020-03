vor 33 Min.

Ein 92-jähriger Mann stirbt in Landsberg an Covid-2

Ein 92-jähriger Mann ist am Freitag in Landsberg an Covid-19 gestorben. Er war einen Tag zuvor ins Klinikum Landsberg gebracht worden.

Die Zahl derer, die positiv auf den Coronavirus getestet werden, steigt kontinuierlich an. Nun ist im Landkreis Landsberg ein zweites Todesopfer dieser Pandemie zu beklagen. Die aktuellen Zahlen.

Von Stephanie Millonig

Ein weiterer Landkreisbürger ist Covid-19 zum Opfer gefallen. Der Sprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller, bestätigte gegenüber dem Landsberger Tagblatt, dass ein 92-jähriger Mann am Freitag gestorben ist.

Der Patient war laut Müller am Donnerstag mit schweren Symptomen ins Klinikum Landsberg eingeliefert worden. Der Covid-19-Test, den das Klinikum veranlasst habe, sei positiv gewesen, so Müller. „Der Patient hatte Vorerkrankungen.“

Die Fallzahl für den Landkreis Landsberg, Stand Samstag, 15 Uhr liegt bei 130 positiv getesteten Personen. Stationär untergebracht sind laut Müller im Klinikum Landsberg derzeit neun Patienten mit unterschiedlichen Krankheitsverläufen.

Das erste Todesopfer von Covid-19 hatte auch Vorerkrankungen

Am 18. März war der erste Landsberger Patient am Coronavirus (SARS-CoV-2) gestorben, ein 71-jähriger Mann mit Vorerkrankungen. Zwei Landkreisbürger waren Ende Januar von der ersten Ansteckungswelle bei Mitarbeitern des Autozulieferers Webasto in Stockdorf, Landkreis Starnberg, und deren Kontaktpersonen, betroffen. Doch dieser Ansteckungsweg konnte eingedämmt werden.

Bayern liegt nach den statistischen Daten des Robert-Koch-Instituts vom Samstag mit 11150 positiv getesteten Personen als Bundesland an erster Stelle. Mit einer Fallzahl von 77 Personen starben aber weniger Menschen an dem Virus wie in Nordrhein-Westfalen (80) und Baden-Württemberg (101). München ist mit derzeit 1829 positiv Getesteten die Großstadt mit der höchsten Fallzahl. Es sind aber bisher nur drei Tote zu beklagen, während im Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen 30 Menschen an Covid-19 starben.

