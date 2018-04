vor 56 Min.

Ein Bild für viele Hochzeitsalben

Der Herkomer-Park rund um den Mutterturm und das Museum in Landsberg sind fertiggestellt. Wer Durst hat, kann sich auf Knopfdruck erfrischen.

Von Frauke Vangierdegom

Auch wenn es zurzeit noch einige kahle Stellen im Rasenbereich um den Mutterturm in Landsberg gibt, ist die Neugestaltung des Herkomer-Parks nun abgeschlossen. Am Mittwoch wurden die Außenanlagen von Oberbürgermeister Mathias Neuner und zahlreichen Gästen offiziell eingeweiht.

2012 begann das Groß-Projekt

Bei einem Rundgang erläuterte Mario Düchs, zuständig für das Stadtgrün in Landsberg, die abgeschlossenen Arbeiten. Höhepunkt der kleinen Führung durch den Herkomer-Park war das „Anzapfen“ des Herkomer-Brunnens am Lechhang hinter dem Museum. „600 Arbeitsstunden haben die Mitarbeiter des Bauhofs allein in die Wiederherstellung des Trinkwasser-Brunnens gesteckt“, berichtete Düchs im Gespräch mit dem LT. Auf Knopfdruck sprudelt Landsberger Trinkwasser aus dem Brunnen, der in vergangenen Zeiten über eine Quelle gespeist wurde, die längst versiegt ist.

Oberbürgermeister Neuner ist sichtlich erfreut darüber, dass die Anlage, die nach Originalplänen gepaart mit modernen Gesichtspunkten angelegt wurde, „so schön geworden ist“. Er dankte den vielen Personen, die an der Umsetzung des Projekts, das mit der Schließung des Herkomer-Museums 2012 begonnen wurde, beteiligt waren. „Nur durch diese Unterstützung und viele Spenden war es überhaupt möglich, das alles zu realisieren“, sagte das Stadtoberhaupt.

Der Park ist englisch geprägt

Laut Mario Düchs liegen die Kosten für die Außenanlagen samt Brücken, Wegebau, Pflanzarbeiten, Brunnen und Herkomer-Denkmal bei rund 190.000 Euro. 5000 Euro davon stammen aus der Sparkassen-Stiftung, die den Betrag dem Historischen Verein Landsberg vor etlichen Jahren übergeben hatte. „Sechs Jahre haben wir jetzt gewartet, bis wir das Geld endlich weitergeben konnten“, freut sich die Vorsitzende, Sigrid Knollmüller. Weitere 3500 Euro hat der Historische Verein für die Stele gespendet, auf der die neue Büste Hubert von Herkomers steht. Diese ist im Übrigen eine Spende des Landsberger Alt-Oberbürgermeisters Franz Xaver Rößle.

Wie im LT bereits berichtet, sind die Außenanlagen um den berühmten Mutterturm und das wiedereröffnete Herkomer-Museum samt Café wieder so angelegt worden, wie sie der Landsberger Erfinder, Künstler und Visionär Hubert von Herkomer einst angelegt hatte, nämlich in der Art eines englischen Landschaftsparks. Verschlungene Wege, Brunnen aus Tuffsteinen und Brücken prägten das Bild und prägen es auch jetzt wieder. „So etwa muss es damals ausgesehen haben. Und heute sind wir froh, dass wieder Leben eingezogen ist in dieses wunderschöne historische Erbe der Stadt“, brachte Mathias Neuner seine Begeisterung zum Ausdruck.

Es gibt eine neue Brücke

Besonders bedankte er sich bei den Mitarbeitern des Bauhofs, die „mit viel Herzblut und großem Engagement“ gearbeitet hätten. „Was unsere Mitarbeiter hier geschaffen haben, wird künftig in vielen Hochzeitsalben zu sehen sein“, spielte Neuner auf den in der Tat einzigartigen Blick vom Mutterturm in Richtung Lechwehr an, der ein beliebtes Fotomotiv darstellt.

Die Wegeführung durch den Herkomer-Park sei mit das Wichtigste gewesen am gesamten Projekt, erläuterte Mario Düchs den Gästen. Unter anderem gibt es jetzt einen behindertengerechten Weg im Hangbereich zwischen dem Lechufer und dem Mutterturm. Neu ist auch die hölzerne Brücke die eine geradlinige Verbindung zwischen der Uferpromenade und dem Herkomer-Park bildet.

