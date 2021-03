Ein Bilderbuch aus Obermeitingen sorgt für gute Laune

Doris Kistler-Krauss aus Obermeitingen stellt ihr Hundetagebuch „Der bunte wauwau“ vor. Warum der Hund keinen Namen hat.

Frühling – er feiert den Auszug des Winters Jahr für Jahr mit Blüten in allen Farben. An Ostern legen die Menschen noch eins drauf und machen die Farbenpracht mit leuchtend eingefärbten Eiern zu einer wahren Orgie. Was würde da als kleines Geschenk im Nestchen besser passen als ein fröhlich-kunterbuntes Bilderbuch?

Die seit 20 Jahren in Obermeitingen lebende Doris Kistler-Krauss hat mit „Der bunte wauwau“ einen wahren Muntermacher geschaffen. Mit dem druckfrischen und gleichzeitig ersten eigenen Werk betätigt sie sich erstmals als Kinderbuchautorin.

Fröhliche Geschichten sollen den Corona-Alltag aufhellen

Inspiration für das Bilderbuch sei der fröhliche, temperamentvolle Familienhund gewesen, erzählt sie. Entstanden sei ein farbenfrohes Gute-Laune-Buch, „frei vom erhobenen, pädagogischen Zeigefinger“. Gerade jetzt, meint Kistler-Krauss, bewirke das Eintauchen in diese fröhliche Hundegeschichte einen gesunden Abstand zur aktuellen Lage. „wauwau“ ist absichtlich namenlos, „um nicht Assoziationen zu bestimmten Hunden zu wecken“.

Kleine und große Leser und Bilderbetrachter können also unvoreingenommen eintauchen in die Geschichte von einem stets „superargschrecklich gelangweilten“ Hund. Nichts passt dem reinweißen Vierbeiner. Stöckchen, Knochen, Quietscheenten – wauwaus Laune ist durch nichts aufzuhellen.

Illustrieren ist die Leidenschaft von Doris Kistler-Krauss

Stück für Stück, Seite für Seite finden Hund und Betrachter schlussendlich heraus, was wauwau aus seiner Tristesse holt.

Die 1960 in München geborene Doris Kistler-Krauss genoss ihre Ausbildung in den Bereichen Modegrafik und Grafikdesign an der Deutschen Meisterschule für Mode ihrer Heimatstadt. Nach ersten Erfahrungen in Layout und Reinzeichnen an einer Münchner Werbeagentur wagte sie mit 22 Jahren den Schritt in die Freiberuflichkeit. „Illustrieren ist meine Leidenschaft“, nennt die Malerin und Zeichnerin als Grund, diesen Weg zu wählen.

Bücher, Spiele, Zeitschriften – vielen Medien hat Kistler-Krauss mit lustigen und erklärenden Illustrationen für Basteleien, zu Rätseln und Wissensfragen ihren unverkennbaren Stempel aufgedrückt. Schüler früherer Jahrgänge werden vielleicht nicht ihren Namen, aber eine von ihr geschaffene Figur kennen: Es ist der Floh auf dem Cover der Flohkiste, einer Zeitschrift für jüngere Schüler aus dem Dominoverlag.

38 Jahre lang, bis zur Einstellung des Blattes, turnte das lustige Schachtelteufelchen über und durch die Seiten. Seit inzwischen einem Jahr füllt die Illustratorin ihre Instagramseite doris.kistlerkrauss unter anderem mit Rätseln für alle Altersstufen.

„Der bunte wauwau“ Das Hundebilderbuch von Doris Kistler-Krauss ist erschienen im tredition Verlag, wo es zum Buch des Monats Februar gewählt wurde. Es ist beim Verlag oder direkt bei der Autorin, unter der E-Mail-Adresse doris@kistler-illustration.de erhältlich. Wer über Kistler-Krauss bestellt, erhält einen bunten Regenbogenstift als Geschenk dazu.

Lesen Sie dazu auch: