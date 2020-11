vor 33 Min.

Ein Buch erinnert an die Silberne Gams aus Penzing

Plus Die Transall waren viele Jahre am Fliegerhorst in Penzing und im Luftraum über Landsberg zu Hause. Drei Luftfahrt-Enthusiasten haben jetzt ein Buch über ein ganz besonderes Transportflugzeug herausgegeben.

Von Max-Joseph Kronenbitter

Im Luftraum über dem Landkreis Landsberg waren die unverwechselbar brummenden Transall-Transportflugzeuge der Bundeswehr bis vor drei Jahren zuhause. Dann wurde das Lufttransportgeschwader (LTG) 61 in Penzing aufgelöst. Drei Luftfahrt-Enthusiasten haben jetzt ein Buch über eine der letzten Penzinger Transall veröffentlicht und dabei die ereignisreichen, letzten Monate vor der Außerdienststellung des bis dato ältesten fliegenden Einsatzverbandes der Luftwaffe geschildert.

„Es spricht sich in den einschlägigen, sozialen Netzwerken schnell herum, wenn wieder einmal eine Transall der Luftwaffe durch ehemals heimatliche Gefilde fliegt“, erzählt Max-Joseph Kronenbitter, einer der drei Buchautoren. Das sei ein Beleg dafür, dass die Transall in 45 Jahren, in denen sie im Landkreis und in der ganzen Welt unterwegs war, einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Nicht zuletzt auch deswegen, weil die Transall C-160 durch zahlreiche Hilfsflüge für die notleidende Bevölkerung Afrikas den Namen „Engel der Lüfte“ erhielt.

Zum Jubiläum 2017 gab es ein besondere Lackierung

Wenn eine Transall heute den Landkreis quert, ist das in der Regel die der Wehrtechnischen Dienststelle der Bundeswehr in Manching. Diese Transall gehörte, genauso wie die, die mittlerweile in der Flugwerft des Deutschen Museums in Oberschleißheim ausgestellt ist, zum LTG 61 in Penzing. In ihrem Buch porträtieren die Autoren – neben Kronenbitter auch Oberstabsfeldwebel a.D. Uwe Lenke und der Fotograf Tom Ziegler – aber eine ganz besondere Transall: die „Silberne Gams“ – so auch der Titel des soeben im Eigenverlag erschienen, 144 Seiten umfassenden Buches. Diesen Namen bekam die Transall wegen ihrer Sonderlackierung zum 60. (und letzten) Geschwader-Geburtstag im Jahr 2017.

Die Silberne Gams fliegt über der Bayervorstadt in Landsberg. Bild: Max-Josef Kronenbitter

„Statt bunter Bemalungen, wie sonst bei Geschwaderjubiläen üblich, erhielt die Maschine eine silbrig-graue Lackierung und erinnert damit an das Aussehen, wie die ersten Transall in den 1970er-Jahren vom Flugzeughersteller ausgeliefert wurden“, berichtet Uwe Lenke, der einst Pressesprecher des Geschwaders war. Sehr markant und heute nicht mehr üblich ist auch die übergroße taktische Kennung 51+01 auf beiden Seiten des Rumpfes. Großformatige Fotos in HD-Qualität illustrieren die Entstehung dieser Sonderlackierung und zeigen das als Kampfzonentransporter konzipierte Propeller-Flugzeug bei vielen spektakulären Auftritten. Über 50000 Besucher sahen die Silberne Gams auch beim Tag der Bundeswehr 2017 auf dem Fliegerhorst Penzing am Boden und während der Flugvorführungen in der Luft.

Ein zeitgeschichtliches Dokument

„Die Arbeit an dem Buch dauerte über ein Jahr, weil wir über 160 Fotos von 29 verschiedenen Fotografen zusammengetragen haben“, so Tom Ziegler, der viele Bilder beisteuerte, die er selbst von einem daneben fliegenden Flugzeug geschossen hatte. In dem Buch kommen auch zahlreiche Personen zu Wort, die ihren Bezug zur Silbernen Gams schildern oder ihre persönlichen Eindrücke von der ungewöhnlichen Maschine erzählen, darunter Piloten, Techniker, Lackierer und Journalisten.

Die Autoren des Buches über das Transportflugzeug "Silberne Gams" sind (von links) Max-Joseph Kronenbitter, Tom Ziegler und Uwe Lenke. Bild: Max-Joseph Kronenbitter

Die enge Verknüpfung der Silbernen Gams mit der Auflösung des Lufttransportgeschwaders 61 in Penzing macht das Buch auch zu einem zeitgeschichtlichen Dokument. „Deswegen ist das Buch nicht nur für die interessant, die die Silberne Gams schon mal gesehen haben, sondern auch für die, die irgendwann einmal in Penzing gearbeitet haben“, findet der Reserveoffizier Max-Joseph Kronenbitter, der selbst 28 Jahre lang in Penzing Wehrübungen geleistet hat.

Die letzte Transall ist heute im Museum in Wernigerode

Während die 51+01, die als letzte Transall am 18. Dezember 2017 das LTG 61 verlassen hatte, heute auf dem Dach des Luftfahrtmuseums in Wernigerode in Sachsen-Anhalt weiterlebt, wurde das LTG 61 aufgelöst und auch der Flugplatz Landsberg vor Kurzem luftrechtlich entwidmet (Landsberger Tagblatt berichtete).

Das DIN-A4 querformatige Buch „Die Silberne Gams“ (Auflage 900 Stück) ist nicht im Handel erhältlich, sondern kann unter der E-Mail-Adresse silbernegams.buch@gmx.net zum Preis von 14,90 Euro zuzüglich Versand bestellt werden. Zusätzlich gibt es zwei Verkaufstage an der ehemaligen Hauptwache im Fliegerhorst Penzing an den Samstagen 5., 12. und 19. Dezember, jeweils von 10 bis 13 Uhr.

