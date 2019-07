vor 36 Min.

Ein Dieb sorgt für Ebbe in der Schafkopfkasse

Mehrere Kartenspieler vermissen Tausende Euro aus ihrer Spielkasse. Die Spur führt schnell zum Täter. Der kuriose Fall landet vor dem Amtsgericht Landsberg.

Weil er Geld fürs Klettern und den Führerschein brauchte, hat ein 23-jähriger Student mindestens sechs Mal die Kasse einer vierköpfigen Schafkopfrunde geplündert. Das Spielgeld – sechs Euro pro Nase und Abend – in Höhe von rund 4000 Euro hat er in seine eigenen Tasche gesteckt. Wegen des gewerblichen Diebstahls in sechs Fällen wurde der junge Mann jetzt vor dem Landsberger Amtsgericht zur Rechenschaft gezogen.

Verübt wurden die Straftaten zwischen Juli 2018 und Januar 2019. Opfer waren seine Eltern und ein Ehepaar aus der Nachbarschaft, beide 39 Jahre alt. Sie klopften seit 2013 jede Woche einmal zusammen einen zünftigen Schafkopf, immer von 18.30 bis 23 oder 24 Uhr. Dies geschah im Wechsel mal bei der einen und das nächste Mal bei der anderen Familie. „Kassenwartin“ war die 39-jährige Frau: Sie bewahrte die Einnahmen zu Hause in einem Tonkrug auf einem Kachelofen auf und führte in größeren Zeitabständen Buch über die finanzielle Lage des Schafkopf-Quartetts. Konkret: Sie zählte Scheine und Münzen, schrieb das Datum und die Gesamtsumme auf einen Zettel – und legte diesen in den Krug.

Eines Morgens, es war im Januar, verschlug es der Frau fast die Sprache. Denn es waren nur noch um die 1700 Euro im Tonkrug. Ihrem Mann, den sie nach dem ersten Schock zu Hilfe rief, war ebenfalls sofort klar, „dass da etwas nicht stimmt“. Wo sollten mehrere Tausend Euro hinverschwunden sein, und wer steckt dahinter?

Ein halbes Dutzend Mal aus der Schafkopfkasse bedient

Darauf fand zunächst niemand eine Antwort. Also wurde die Polizei eingeschaltet. In der Nacht zuvor hatte es geschneit. So stießen die Beteiligten auf eine frische Schuhspur im Schnee, die vom Wohnhaus der Nachbarn an der Küche vorbei zu ihrem Gartenhaus führte. Dort befand sich der Ersatzschlüssel für das Wohnhaus der Nachbarn. Doch wer alles kannte dieses Versteck?

Nach einigem Nachdenken stand offenbar fest, dass insgesamt fünf Personen Bescheid wussten: Ihre beiden Kinder, das Nachbarsehepaar – und der 23-Jährige. Letzterer soll früher mit den Kindern öfter gespielt haben und auch im Haus der Nachbarn gewesen sein. Mit einem Anruf sorgte seine Mutter bei der Nachbarin schließlich für Klarheit: Weinend übermittelte sie die Hiobsbotschaft, dass ihr Sohn das „Spielgeld“ gestohlen habe. Er gab zu, mindestens sechs Mal zugegriffen zu haben. Dass es auch öfter gewesen sein könne, schloss er nicht aus.

Die Spuren im Schnee überführen den Täter

Der Angeklagte zeigte sich geständig und hatte sich bei den Geschädigten bereits entschuldigt. Zurückgezahlt wurde bislang jedoch noch kein Cent, wurde in der Gerichtsverhandlung bekannt. Stichwort Geld: Einer Hochrechnung des Nachbarn zufolge hätten im Januar 2019 um die 7400 Euro im Tonkrug sein müssen, sagte er als einer der Zeugen vor Gericht aus. Im Einzelnen führte er noch folgende Summen und Daten ins Feld: Am 29. Juli 2013 seien 1000,23 Euro im Tonkrug gewesen, am 7. August 2017 5741 Euro und im Januar 2019 1718,70 Euro.

Staatsanwalt Daniel Kulawig sprach von einem „besonders schweren Fall des Diebstahls“. Richter Michael Eberle verhängte sechs Monate Haft, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Der Wertersatz, den der 23-Jährige zu bestreiten hat, wurde mit 4013,30 Euro angegeben. Er soll in monatlichen Raten zu je 50 Euro (oder freiwillig auch mehr) abgestottert werden. Insgesamt sollen jedoch 5000 Euro zurückgezahlt werden. Denn das Gericht geht davon aus, dass der Mann mehr als sechs Diebstähle begangen hat. Von einer zusätzlichen Geldstrafe sah das Gericht ab, aber nicht davon, dass der Angeklagte 60 Stunden Soziale Hilfsdienste ableisten muss. (eh)

