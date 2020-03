Ein Ehepaar aus Scheuring und seine Leidenschaft für Glas

Plus Vor 20 Jahren haben Katrin Engel-Meyer und ihr Mann Bernd Engel die Glaserei Sattler in Scheuring übernommen. Ihr Schaufenster ist ein Blickfang und das Arbeitsfeld breit gefächert.

Dass Fußgänger und Radfahrer im Buchenweg in Scheuring stehen bleiben und durch das Schaufenster von Katrin Engel-Meyer schauen, passiert immer wieder. Sie hat vor 20 Jahren die Glasmalerei von Norbert Sattler übernommen. Das LT durfte einen Blick hinter das Schaufenster wagen. Das Fenster für eine Kirche in München ist ein echter Hingucker.

Kleine feine Schalen, künstlerisch gestaltete Zuckerdosen, Vasen, Kerzenhalter, individuell gestaltete Vögel, Katzen, Hunde neben Schmuckstücken zeigen einen Querschnitt durch die Welt des Glases und was daraus alles hergestellt werden kann. Einmal um die Ecke gebogen steht der Betrachter vor einem gläsernen Zaun, dessen Farben und Gestaltung sich harmonisch in die Natur einfügen. Gegenüber an dem häuslichen Gartenzaun sind die ersten Schwünge und Linien der inzwischen siebenjährigen Tochter Klara in Glas verewigt, die ihr bereits mit 22 Monaten gelungen sind. „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, sagt die Mutter, die 1977 in Zwickau in Sachsen geboren wurde.

Katrin Engel-Meyer bei der Arbeit. Bild: Julian Leitenstorfer

Gleich links neben dem Eingang lädt ein witziger Keramik-Engel zum Betreten des lichtdurchfluteten Ausstellungsraumes der Engel-Meyers ein, dessen Fenster nicht nur Vorhängescheiben nach Entwürfen namhafter Künstler zieren. Sie profitieren von den Kontakten Sattlers. Namhafte Glaskünstler wie Georg Bernhard, Hubert Distler, Helmut Kästl, Sr. Nicole Oblinger, Jürgen Reipka und Anita Rist-Geiger gingen in Scheuring ein und aus. Katrin Engel-Meyer arbeitet nach wie vor gerne mit Künstlern zusammen.

Mobiles und Glasarbeiten hängen im Schauraum von der Decke, Bilder an den Wänden, es gibt einen ausgefallenen Partytisch mit geschwungenem Glasüberwurf. Von den Bildtafeln ist einiges zu erfahren, über Frau Macher und Meister Engel, wie sie sich nennen: Katrin Engel-Meyer und Bernd Engel. Sie, die dynamische, quirlige, immer optimistisch strahlende Macherin mit tausend Ideen im Kopf, er der ruhige, besonnene Meister mit dem Überblick, auf den stets Verlass ist, beide ausgestattet mit Humor, Elan und enormer Schaffenskraft. Gemeinsam gingen sie das Wagnis ein, die Glasmalerei, welche Norbert Sattler 1980 in Scheuring erbaut hatte, 2000 im laufenden Betrieb zu übernehmen.

Im Laden finden sich allerlei Schalen und Vasen. Bild: Julian Leitenstorfer

Die Sattlers sind 1993 nach Kanada ausgewandert, haben dort eine neue, riesige Glasmalereiwerkstätte aufgebaut und Scheuring sieben Jahre parallel dazu geführt, so lange, bis sie eine passende Nachfolge gefunden hatten. Während sich Norbert Sattler selbst oft als Handwerker bezeichnete, der die Entwürfe und Ideen von Künstlern mit meisterlichem Können umsetzte, verwirklicht Katrin Engel-Meyer auch ganz eigene Vorstellungen und gibt dem Metier mit ihrem Gespür für Glas neue künstlerische Impulse. Mit dem Werkstoff kann sie sehr vieles machen: biegen, schmelzen, bemalen, sandstrahlen und auch brennen.

Das Ehepaar lernte sich auf der Glasfachschule kennen

Sie ist Glas- und Porzellanmalerin aus Leidenschaft, hat schon als Kind eine besondere Begabung fürs Zeichnen entwickelt, war früh in der Zeichenförderung, doch Glas wurde ihre Passion, über Glas weiß sie alles. Auf der Glasfachschule im hessischen Hadamar lernte sie den Glasbautechniker und Glasermeister Bernd Engel aus Bremen kennen. Er hat ihr bei einer Party einmal zugezwinkert und da war’s dann geschehen.

Ihr Arbeitsfeld reicht vom Bau von Duschen, Türen und Fenstern bis hin zu Glasvorhängen mit Wellenoptik, Grabgestaltung, Kunst am Bau und der Ausstattung von Meditationsräumen und Kirchen. Im Untergeschoss der Werkstätte ist die Grundlage für die Welt des Glases in meterlangen Regalen gelagert, mundgeblasenes Glas in großer Farb- und Strukturvielfalt aus der Glashütte Lamberts in Waldsassen, wo das Material in 5000 unterschiedlichen Farbtönen manuell hergestellt wird. Einen Hingucker gab es vor Kurzem im Werkstattraum, als Fenster für den Neubau einer neuapostolischen Kirche in München aufgebaut waren – „das tanzende Licht“ und „Feuer“, dreizehn Scheiben in warmem gelb-orange-rotem mundgeblasenem Lamberts-Glas. Alle einzelnen Farben wurden auf 50 mal 350 Zentimeter hohe Glasstelen laminiert. Das riesige Werk wurde inzwischen von Bernd Engel eingebaut.

Auch Kirchenfenster werden in der Werkstatt neu gestaltet. Bild: Julian Leitenstorfer

Auch Kirchenfenster mit Bleiverglasungen werden in der Werkstatt neu gestaltet, repariert oder kaputte Teile ergänzt. In Zeiten industrieller Fertigung ist Handarbeit nach wie vor gefragt. Bei Werkstattführungen können die Besucher viel über die Einzigartigkeit von Glas erfahren und was daraus entstehen kann. Auch auf ihren Webseiten und in allen sozialen Netzwerken im Internet gibt es ständig aktuelle Neuigkeiten aus der Scheuringer Glasmalerei.