Ein Exhibitionist treibt in Landsberg sein Unwesen

Ein Unbekannter belästigt in Landsberg mehrere Frauen. Die Polizei veröffentlicht jetzt eine Beschreibung des Täters.

Von Thomas Wunder

Mehrmals hat in den vergangenen Tagen ein bislang unbekannter Exhibitionist im westlichen Stadtgebiet von Landsberg Frauen im Alter zwischen 15 und 63 Jahren belästigt. Dabei lenkte der Unbekannte immer wieder die Aufmerksamkeit seiner Opfer auf sich, indem er Grundstücke einzelner Wohnanwesen betrat sowie an Türen und Fenster klopfte. Nach der Befragung der betroffenen Frauen veröffentlicht die Polizei jetzt eine Personenbeschreibung des Täters.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord mitteilt, wird der gesuchte Tatverdächtige wie folgt beschrieben: Männlich, zwischen 18 und 40 Jahre, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, hellhäutig, braune Augen, kurze Haare. Auffallend sei in diesem Zusammenhang die detaillierte Beschreibung der Kleidung gewesen. So trat der Unbekannte bei seinen Taten immer in einer grauen Arbeits- gegebenenfalls Malerhose mit weißem Fleck auf dem Hosenbein, dunklem Pulli (grau oder braun), dunkelfarbigem Cap und einer blauen Einweg-Mund-Nasen-Schutzmaske den Frauen gegenüber.

Eine Tat ereignete sich in der Landsberger Altstadt

Die der Polizei bislang bekannten Taten wurden vorwiegend in den sogenannten Pflanzenstraßen (Hainbuchenstraße, Mohnblumenring, Akazienstraße) in westlicher Stadtrandlage, in der Zeit zwischen 18 und 22 Uhr verübt. Eine am Wochenende bei der Polizei Landsberg angezeigte Tat, die sich am Mittwoch, 18. November, um 19.30 Uhr am Hinteren Anger auf dem Parkplatz der Stadtpfarrkirche ereignete, weicht zwar von der Tatörtlichkeit ab, werde jedoch von den Ermittlern in Tatzusammenhang gesehen und dem gleichen Täter zugeordnet.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hofft jetzt auf Zeugenaussagen und bittet die Anwohner der betroffenen Straßen um erhöhte Aufmerksamkeit und Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit den oben geschilderten Auftreten des bislang Unbekannten stehen könnten, unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.

