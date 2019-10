10.10.2019

Ein Faustschlag nach der Wiesn

Am Rande des Landsberger Volksfests kommt es 2018 zu einem handfesten Streit. Was jetzt vor Gericht verhandelt wurde

Das Volksfest Landsberger Wiesn endete Anfang Juni 2018 für einen 23-jährigen Besucher mit einer blutigen Nase, einer Schädelprellung und einer aufgeplatzten Lippe. Ein 19-Jähriger hatte ihm einen Faustschlag verpasst. Jetzt wurde der Vorfall am Landsberger Amtsgericht verhandelt und der Angeklagte wurde wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt.

Was war Anfang Juni vergangenen Jahres passiert? Der Beschuldigte soll gegen 23.30 Uhr auf dem Parkplatz der Waitzinger Wiese mit seinem Auto rückwärts ausgeparkt haben, als in dem Moment der 23-Jährige und ein paar Bekannte wohl an dem Fahrzeug vorbei gehen wollten. Sie hätten dem Auto ausweichen können, wenn sie das gewollt hätten. Das sagte eine der Zeuginnen in der Beweisaufnahme vor Gericht aus. Der Beschuldigte tat dies nicht. Er hat, wie im Gerichtssaal bekannt wurde, gegen ein Fenster auf der Rückseite des Fahrzeugs geklopft. Deswegen gerieten er und der Autofahrer in Streit. Ob beide danach auf dem Boden lagen und sich gegenseitig geschlagen und mit Kraftausdrücken „beworfen“ haben, das konnte vor Gericht trotz sechs Zeugen nicht geklärt werden.

Die Aussagen der Zeugen wichen nach Meinung von Jugendrichter Alexander Kessler auffallend oft voneinander ab. Für ihn stand nach der Beweisaufnahme lediglich fest, dass der 19-Jährige den Faustschlag verübt hat und sein „Kontrahent“ aufgrund seiner Verletzungen anderthalb Tage zur Beobachtung im Klinikum zubringen musste.

Der Angeklagte gab zu, am Rande des Festzeltes ausgeflippt zu sein. Aber warum? Frust, Stress und Ärger mit seiner Freundin, mit seinen Eltern, ja „alles Mögliche“ führte er als Begründung ins Feld. Richter und Staatsanwältin Stefanie Dylla spitzten jedoch die Ohren, als sie hörten, dass sich der Angeklagte Tage nach dem Zwischenfall gegenüber einem Bekannten gebrüstet haben soll, „einen 120-Kilo-Typen niedergeboxt“ zu haben. „So geht es nicht“, sagte Kessler. Er wies den Mann an, ein soziales Kompetenz-Training bei der „Brücke“ in Landsberg zu absolvieren, um seine Probleme in den Griff zu bekommen. Bei der gleichen Einrichtung muss er 64 Stunden Hilfsdienste ableisten. Schließlich verhängte der Richter noch zwei Wochenend-Arreste, die jeweils von Samstagfrüh bis Sonntagabend dauern. Die Kosten des Verfahrens bleiben ebenfalls beim Angeklagten hängen. Die Vertreterin der Anklage beantragte im Wesentlichen das gleiche Strafmaß. Nur mit dem Unterschied, dass sie sich für zwei Wochen Dauerarrest aussprach. Der 19-Jährige, der sich beim Geschädigten entschuldigte, nahm das Urteil an. (eh)

