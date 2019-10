vor 35 Min.

Ein Fest der Feuerwehren am Ammersee

Plus Beim Tag der offenen Tür in Windach präsentieren sich die Brandschützer aus Windach und den Ortsteilen Schöffelding und Hechenwang gemeinsam. Los geht's am Sonntag bereits um 11 Uhr. Was alles geboten wird, lesen Sie hier.

Von Romi Löbhard

Wer mag mal ein Feuerwehrauto besichtigen? Am Sonntag hat man jedenfalls in Windach die Gelegenheit dazu. Gleich drei Feuerwehren präsentieren sich an einem Tag der offenen Tür: Am Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde Windach findet am Sonntag, 13. Oktober, von 11 bis 16 Uhr, die Präsentation statt. Beteiligt sind die Freiwilligen Feuerwehren von Windach sowie den Ortsteilen Hechenwang und Schöffelding.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

Zu Gast: Das Drehleiterfahrzeug aus Kaufering Besucher können dabei die Feuerwehrfahrzeuge der drei Gemeinden besichtigen und sich die Einsatzmöglichkeiten erläutern lassen. Mit dabei ist auch das in Kaufering stationierte Drehleiterfahrzeug. Zwischen 12.30 und 16 Uhr sind dann auch zahlreiche Vorführungen geplant. Die Freiwillige Feuerwehr Windach zeigt eine technische Hilfeleistungsübung, Schöffelding eine Brandschutzübung. Die Hechenwanger Feuerwehrler präsentieren sich mit einer „Jugendübung“, einer Gruppe im Löscheinsatz. Eine Spritzwand für die Kinder Für die Kinder der Besucher ist eine Hüpfburg aufgeblasen und eine Spritzwand aufgebaut. Daran kann sich jeder im Zielspritzen üben. Selbstverständlich versorgen die drei Freiwilligen Feuerwehren ihre Besucher ausreichend mit Speis und Trank.

Themen folgen