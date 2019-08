vor 3 Min.

Ein Feuerwerk der Kunststücke bei der Zirkusgala in Kaufering

Mehr als 100 Kinder nehmen am Zirkuszeltlager in Kaufering teil. Was sie gelernt haben, zeigten sie bei einer Gala. Warum niemand den Rauchmelder gehört hat.

Von Romi Löbhard

Ein eigenes Stück widmeten die Teilnehmer des diesjährigen Zirkuszeltlagers „Phantasia“ dem aktuellen US-Präsidenten. „Trumps Gipfel“ hieß der Teil der zweistündigen Gala in der Kauferinger Mittelschule.

Es war ein Programmpunkt wie geschaffen für ein wenig Werbung für gegenseitiges Verständnis: Fröhlich nahmen kleine und große Kinder Anlauf, holten sich Schwung auf dem Mini-Trampolin, hechteten als Flugsaurier oder Salti schlagend über den Kasten und hielten am Ende große Tafeln mit weisen Worten hoch. „Wir schaffen das“ war auch dabei, und das konnte durchaus mehrdeutig verstanden werden.

Die Moderatoren kündigen eine Attraktion nach der anderen an

Auf die Gala bezogen war es der Wunsch, dass alles klappen möge. Schließlich waren während der Woche, die seit vielen Jahren vom Kreisjugendamt in Zusammenarbeit mit dem Markt Kaufering durchgeführt wird, etliche zirzensische Attraktionen erlernt, geübt und einstudiert worden. Letztendlich kam all das zusammen, was Zirkus ausmacht, von Clownerie bis zu Tiernummern. Die beiden Moderatoren Jonas Echterbruch und Samuel Löffler konnten eine Attraktion nach der anderen ankündigen.

Gruppe für Gruppe quoll aus dem großen, von zwei Ballerinen bewachten Eingangstor und erfüllte die Manege mit Leben. Die traditionelle Einradnummer hatte sich zu einer anspruchsvollen Vorstellung gemausert. Schwebende Stäbe suggerierten „Easy Peasy Life“, die Geisterjäger gingen ihrer „Arbeit“ mal auf dem Hochseil, mal auf dem Trapez nach. Und immer wieder wurden Talente offenbar. Jonglage mit drei Bällen oder Keulen – kein Problem für einen Nachwuchsartisten, trotz Flatterkleidung. Kunststücke am Aerialring, im und mit dem Yogatuch, vor allem aber viel Fantasie der Kinder, ließen ihre Zuschauer im voll besetzten Zirkuszelt staunen.

Erinnerungen an Harry Potter werden wach

Ob Pedalo fahrendes Huhn oder Vaiana auf Stelzen, akrobatische Piraten oder mit Pois kämpfende „Krieger“, Ninja-Kids mit Leuchtdiabolos, es gab ständig Neues, Ungewöhnliches zu bestaunen. Und war mal ein Gerät, eine Nummer bei der Auswahl der Workshops während der Woche für die 108 Kinder – 34 davon übrigens Jungs – nicht so beliebt, dann hatten die Betreuer Ideen, wie die Attraktivität hergestellt werden konnte. Da war einmal, wie die Moderatoren berichteten, das Seilspringen: Ein wenig Nils-Holgerssohn-Musik unterlegt, und schon hüpften Huhn und Gans auch zu mehreren über das große Seil. Oder das Tellerdrehen: Fliegt dabei Harry Potter durch die Lüfte, denkt doch gleich jeder an den Sport Quidditch, und schon drehen sich die Teller fast wie von allein.

Niemand hört den Rauchmelder

Natürlich wurde auch gezaubert, und hier vor allem beeindruckend, wie Groß und Klein sich gegenseitig ergänzten. „Clownerie verlangt ein großes Maß an Disziplin und Schauspielkunst“, erklärten Jonas und Samuel bei der Anmoderation für eine „feurige“ Clown-Hochzeit. Die Zeremonie war dank schnellsprechender Clowns flugs vorbei. Anschließend wurde gefeiert bis es rauchte. Der (lebende) Rauchmelder unter der Zirkuskuppel begann zu piepsen, nur hörte das bei der lauten Musik keiner. Da blieb dem Rauchmelder nichts anderes übrig, als sich abzuseilen und sich ums Löschen mit der Wasserpistole zu kümmern.

Die Umbaupausen überbrückten wie schon im Vorjahr, Musiker des Schülerblasorchesters Sankt Ottilien, was aus der Gala noch mehr Zirkusvorstellung machte. Und zwischendurch berichteten die beiden Moderatoren von Erlebnissen während der Woche, verrieten Lustiges, erzählten von Spielen und Vorführungen. Und als sich Hunderte Luftballons über die Manege ergossen und alle noch einmal das Zirkuslied 2019 „Hier im Zirkus“ sangen, war vermutlich der eine oder andere ein wenig traurig, dass die Woche schon wieder vorbei ist.

Das Publikum kümmert sich um das Hufgeklapper

Halt noch etwas, die Tiernummer: Dafür hatten sich die Betreuer für ihren eigenen Programmpunkt ein Pferderennen ausgedacht, mit Besen, Schwimmnudeln und weiteren lustigen Sachen als „Pferde“. Das Publikum war mit Hufgeklapper beauftragt.

Themen Folgen