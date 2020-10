00:30 Uhr

Ein Film über das Leben auf der Alm

Zwei Filmemacher aus der Schweiz drehten im Allgäu. Was sie in Landsberg erzählen

Von Hertha Grabmaier

Im Appenzeller Land haben sie schon gedreht und rund um den Säntis, die beiden Filmemacher Thomas Rickenmann und Rahel von Gunten. Das Allgäu mit seinen viehreichen Weiden, den aufgeschlossenen, gastfreundlichen Menschen, dem besonderen Dialekt und den gelebten Traditionen, habe sie jedoch besonders fasziniert. Das erzählte das Zweipersonen-Filmteam vor der Präsentation von „Im Berg dahuim“ im, unter Corona-Bedingungen, ausverkauften Olympia-Filmtheater in Landsberg.

In dreieinhalb Jahren Arbeit mit 100 Stunden Aufnahmen entstand ein 100-minütiger Dokumentarfilm, der den realen Alltag der Älpler beschreibt. Nach langen Vorgesprächen ohne Kamera, die sie mit den Familien von der Alpe Oberau, der Traufbergalpe, der Sölleralp sowie der Kemptner Hütte geführt hatten, bewegten sich die Protagonisten ohne Scheu, ungekünstelt und zwanglos vor laufender Kamera, ließen intime Nahaufnahmen zu und so beeindruckende Impressionen eines Almsommers entstehen.

Dieser beginnt mit dem sehnsüchtig erwarteten Almauftrieb. Es werden nicht nur Kühe, sondern auch schwer beladene Esel, Ziegen, Hühner und Enten mitgenommen. Alle Familienmitglieder, die kleinsten haben den Aufstieg in einer Kraxe auf Vaters Rücken erlebt, bringen sich ein, in harte Arbeitsprozesse, die vor Sonnenaufgang beginnen, wenn die Milchkühe in den Stall zum Melken getrieben werden. Um das Jungvieh kümmern sich meist die Jugendlichen, wie Matti, der stolz darauf ist, auf dem Grat mit 60 Tieren alleine zu sein und eigene Entscheidungen treffen zu können. Bei der diffizilen Käseherstellung, beim gemeinsamen Essen und Musizieren erzählen die Menschen vom Glück, dort zu sein. Selbst wenn der Alltag von harter Arbeit geprägt, das Leben einfach und entbehrungsreich sei, sie könnten sich kein schöneres vorstellen.

Bergwanderer kommen auf die bewirteten Almen und genießen bei einem servierten Glas Buttermilch die herrliche Aussicht. Momentaufnahmen von zufriedenen Menschen, glücklichen Tieren, wunderschönen Alpenpanoramen, romantischen Sonnenuntergängen, funkelnden Sternen am tiefschwarzen Nachthimmel lassen den Betrachter Sehnsucht spüren nach Entschleunigung im Einklang mit der Natur. Doch auch hier oben zeigen sich Auswirkungen des Klimawandels. Wegen der zunehmenden Trockenheit müssen Leitungen verlegt werden, durch die das Wasser zu einigen Flächen hochgepumpt wird.

Nach vier Monaten fällt das Scheiden von der Alm schwer. Die aufwendig mit Blumen und Kränzen geschmückten Kühe werden im Tal ihren jeweiligen Besitzern zugeführt. Daher kommt der Ausdruck „Vieh-scheid“, für die fünfte Jahreszeit im Allgäu, die in Oberstdorf mit einem Volksfest gefeiert wird. „Der Mensch macht mehr Arbeit als die Kuh“, klagt im Film ein Alphirt angesichts der sich drängelnden Menschenmassen. Nach der Filmvorführung wurden die beiden Schweizer mit viel Beifall bedacht und auch nach weiteren Projekten befragt. Da sei schon was geplant, mit jungen Musikern, die alte Traditionen weiterentwickeln. (gra)

