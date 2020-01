03.01.2020

Ein Gütesiegel für Berufliche Schulen

Wie Schüler in Landsberg lernen

Die Beruflichen Schulen Landsberg (BSL) werden Stark-Modellschule. „Stark“ ist ein Präventionsprogramm des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft. Dabei sollen Jugendliche und junge Erwachsene lernen, besser mit Stress umzugehen und ihre individuelle Widerstandskraft zu stärken. Bei einer Feierstunde auf Schloss Fürstenried verlieh Kultusminister Michael Piazolo das Gütesiegel „Stark-Modellschule“.

Wie es in einer Mitteilung der Beruflichen Schulen heißt, seien für manche junge Erwachsene die Herausforderungen von Schule und Berufsalltag so hoch, dass sie sich gestresst und überfordert fühlen. Um die Symptomatiken zu erkennen und die jungen Menschen im Umgang damit zu unterstützen, hat sich an den BSL ein Team gebildet und sich im Rahmen von Lehrerfortbildungen zu diesem Thema qualifiziert. Dieses Team soll die Schüler auf ihrem Weg zu einem gesunden Umgang mit den Herausforderungen des Lebens begleiten.

Innerhalb eines von diesem Team weiterentwickelten und auf die Bedürfnisse der Schüler aller drei Schularten – Berufsschule, Fachoberschule und Berufsoberschule – angepassten Modulsystems setzen sich die Schüler mit den Themen Stress, psychische Gesundheit und Prävention auseinander. Ziel sei, dass sie ihre eigene Verantwortung erkennen, persönliche Ressourcen aktivieren und ihre Persönlichkeit stärken. Die Umsetzung des Präventionsprogramms „Stark“ an den BSL in allen drei Schularten, dessen dauerhafte Verankerung im Schulalltag, das kompetente und engagierte Stark-Team und die Motivation, diese wichtigen Kompetenzen bei allen Schülern zu fördern, waren es, die auch die Jury überzeugt haben, den BSL den Status als Stark-Modellschule zuzuerkennen. (lt)

