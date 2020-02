04.02.2020

Ein Gütesiegel für den Landkreis

Kultusminister Michael Piazolo zeichnet die Bildungsarbeit aus. Ein die Schularten übergreifendes Fortbildungsangebot, der Landsberger Lehrertag, zählt dazu

Von Dagmar Kübler

Der Landkreis Landsberg hat das Gütesiegel „Bildungsregion Bayern“ von Kultusminister Dr. Michael Piazolo verliehen bekommen. Medaille und Urkunde durfte Landrat Thomas Eichinger beim Festakt in den Beruflichen Schulen Landsberg entgegennehmen. Der Feier war eine Demonstration von Lehrern aus dem Landkreis vor dem Gebäude vorausgegangen, deren Kritik sich Piazolo stellte (LT berichtete).

Zur Familie der Bildung gehörten viele dazu, man habe gemeinsam ein Produkt auf den Weg gebracht. Heute werde der Schlussstein des Gebäudes gelegt, das sei jedoch nur ein Schritt auf einem weiteren Weg, führte Eichinger ein und verwies auf die sechs Säulen der Bildungsregion, die aus Arbeitskreisen seit 2017 hervorgegangen sind. Konkret geht es dabei um die Themen „Übergänge gestalten“, „Bildungsangebote und -träger vernetzen“, „Jungen Menschen in besonderen Lebenslagen helfen“, „Bürgergesellschaft stärken und entwickeln“, „Herausforderungen des demografischen Wandels aktiv gestalten“ sowie „Bildung und Integration“. „Alle Schüler in der Region müssen die gleichen Möglichkeiten haben und es müssen die gleichen Standards gelten“, so Landrat Thomas Eichinger. Insbesondere die digitale Ausstattung und deren weitere Begleitung sei eine große Aufgabe – auch für den Landkreis, denn das könne man den Schulen nicht alleine überlassen. Landsberg sei ein Bildungsstandort erster Güte, sagte Oberbürgermeister Mathias Neuner.

Bildungskoordinatorin Isabella Wege und Susann Schmid-Engelmann, Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte, zeigten in einem Rückblick den Weg des Landkreises seit 2017 zum Gütesiegel auf. Das Bewerbungskonzept stehe unter dem Motto „In der Region, aus der Region, für die Region“, so Wehe. Als Meilenstein daraus hervorgegangen sei etwa der Landsberger Lehrertag, ein schulartenübergreifendes Lehrerfortbildungsangebot, das erstmals 2018 stattfand und 2020 wiederholt werden soll. Weiterhin wurde ein Wegweiser zur Kooperation zwischen Kindertagesstätte und Grundschule erarbeitet, der Kindern und Familien den Übergang erleichtern soll. In der Scheuringer Grundschule wurde die Lernwerkstatt eingeführt. Dort gibt es Lehrerfortbildung zu wissenschaftlichen Themen, aber auch Schulklassen können dort aktiv lernen.

Mit 600 Teilnehmern sehr erfolgreich verliefen die Medientage, wie es hieß. Weiterhin kann das Ferienprogramm nun online gebucht werden. Als Leuchtturmprojekt bezeichnete Schmid-Engelmann den Landsberger Bildungspass für Zuwanderer: „Er soll ein Lotse für jeden einzelnen sein.“ Mehrere Landkreise wie Dachau oder Fürstenfeldbruck hätten sich inzwischen angeschlossen. Über 100 Personen haben 2020 das Bildungsforum besucht, bei dem jeder seine Themen einbringen kann. „Im Landkreis gibt es 33 707 junge Chancen“, betonte Tobias Reinhold, Abteilungsleiter für Soziale Angelegenheiten, und meinte damit Jugendliche unter 27 Jahren. Es gälte, die Chancen zu nutzen und beim Thema Bildung niemanden zurückzulassen.

Kultusminister Michael Piazolo machte deutlich, dass über ein Drittel des bayerischen Haushalts in Bildung investiert werde. Eine große Herausforderung sei die Digitalisierung, dafür fließe eine Milliarde Euro nach Bayern. 2018 sei die Digitale Bildungsregion ausgerufen worden. Es gälte, die Übergänge zu organisieren, denn kein Talent dürfe verloren gehen.

„Alle Schüler sollten einen Abschluss bekommen“, so Piazolo, der das Landsberger Programm lobte und seine Wertschätzung gegenüber den Lehrkräften aussprach. Zum Thema Ganztagesgarantie für Kinder im Grundschulalter sagte Piazolo: Diese könnten Land und Kommunen allein nicht stemmen. Der Bund müsse dafür sorgen, „dass nicht nur der Schinken in der Auslage liegt, sondern auch die Bezahlung sichergestellt ist“. Der Festakt in den Beruflichen Schulen Landsberg wurde musikalisch umrahmt von der DZG-Bigband sowie mehreren Solisten.

