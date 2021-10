Ein Jahr danach

Tödliches Unglück auf Baustelle in Denklingen - eine Witwe erzählt

Erinnerung an „den besten Papa“: ein Holzkreuz im Garten einer Familie im Landkreis Landsberg.

Plus Im Oktober 2020 sterben vier Männer bei einem Unfall auf einer Baustelle bei Landsberg. Auch der Ehemann von Patricia. Nun gibt sie Einblick in ihr Seelenleben.

Von Dominic Wimmer

Es ist ein schlichtes Holzkreuz, das an dem kleinen Gartenhäuschen steht. „Der beste Papa. Deine liebe Familie“, ist darauf zu lesen, gleich neben dem Haus einer Familie aus dem südlichen Landkreis Landsberg, die am 16. Oktober 2020 bei einem Unfall auf einer Baustelle in Denklingen ihren Ehemann und Vater verloren hat. Ein Unglück, bei dem vier Menschen starben.

