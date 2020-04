00:42 Uhr

Ein Konzert und die Folgen von Corona

Guy Mintus am Klavier bei seinem Konzert in Landsberg.

Zwei Jahre nach seinem Auftritt in Landsberg hat Guy Mintus ein Angebot

Beinahe auf den Tag genau erinnert sich der israelische Komponist und Pianist Guy Mintus an ein Konzert, das er vor zwei Jahren in Landsberg zusammen mit der Bayerischen Philharmonie gegeben hat. Jetzt, inmitten der Corona-Krise, rückt das Ereignis wieder in den Fokus. Doch diesmal ist alles ganz anders.

Im Mai 2018 war Mintus an den Lech gekommen, um ein bis heute unvergleichbar gebliebenes Orchester und einen herausragenden Musiker zu ehren: 70 Jahre Leonard Bernstein und das Ex-Concentration Camp Orchestra. Der damals aufstrebende Bernstein hatte dieses Orchester überlebender Musiker des Holocaust auf eigenen Wunsch am 10. Mai 1948 in den DP-Lagern Landsberg und Feldafing dirigiert und als Abschluss die Rhapsody in Blue von George Gershwin zum Besten gegeben. Das Jubiläumskonzert, zu dem unter anderem auf Initiative des Landsberger Künstlers Wolfgang Hauck und der Journalistin Karla Schönebeck Nachfahren aus aller Welt angereist waren, war es nicht alleine, was Mintus bis heute im Gedächtnis geblieben ist.

Kurz zuvor war eine bis dahin unbekannte, letzte Komposition von Wolf Durmashkin aufgetaucht: Lomir shwaigen, ’Lass mich schweigen’. Durmashkin war kurz vor der Befreiung in einem Konzentrationslager in Estland ermordet worden. Seine Schwestern, die Sängerin Henia und die Pianistin Fania Durmashkin, hatten den Holocaust überlebt und waren Mitglieder des DP-Orchesters geworden. In Landsberg schlossen sich die Kreise. Guy Mintus interpretierte Durmashkins letzte Komposition als Welturaufführung in Landsberg, ein Neffe von Wolf Durmashkin, der heute in Los Angeles lebende Abe Gurko, gab den Auftrag für eine zeitgemäße Interpretation „Won’t be Silent“.

Diese Idee wiederum griff laut Pressemitteilung der Chefdirigent der bayerischen Philharmonie, Mark Mast, auf und gab einen eigenen Kompositionsauftrag an den in Bayern lebenden Tobias Forster. Welturaufführung dieser „Won’t be Silent“-Interpretation war im vergangenen März im Münchner Herkulessaal. Außerdem war zusammen mit der Münchner Hochschule für Musik und Theater ein nach Wolf Durmashkin benannter internationaler Kompositionspreis ins Leben gerufen worden, der Wolf Durmashkin Composition Award, WDCA. Er wird in diesem Jahr unter Federführung von Wolfgang Hauck, dieKunstBauStelle e. V., in Wolf Durmashkins Geburtsstadt Vilnius fortgesetzt.

Zum Holocaust-Gedenktag in Israel, am heutigen 21. April, lädt Guy Mintus ein, seinem musikalischen Gedenken zu folgen. Auf dem Programm stehen Durmashkins letzte Komposition „Won’t be Silent“ und Gershwins Rhapsody in Blue. Es wird heute ab 19.30 Uhr israelischer Zeit auf seiner Facebook-Seite ausgestrahlt. Mit einer weiteren Überraschung kann Wolfgang Hauck aufwarten. Der Mitschnitt des Landsberger Konzertes vom 10. Mai 2018 wird demnächst als CD erscheinen. Schönebeck wird sich weiter der Geschichte des DP-Orchesters widmen, für die sie eigens den Förderverein Liberation Concert gegründet hat. (lt)

