16:18 Uhr

Ein Kreisverkehr für mehr Sicherheit im Landsberger Osten

Plus Auf dem Klostergelände im Landsberger Osten plant Regens Wagner eine Förderstätte mit Wohnungen. Das wirkt sich auch auf den Verkehr in dem Gebiet aus.

Von Thomas Wunder

Wer im Landsberger Osten von der Ziegeleistraße in die Münchener Straße einbiegen möchte, der muss sich mitunter auf eine lange Wartezeit einstellen. Denn auf der Staatsstraße herrscht reger Verkehr. Zudem ist die Sicht eingeschränkt. Ein Kreisverkehr soll an der Stelle für mehr Sicherheit und Verkehrsfluss sorgen. Erste Planungen wurden jetzt in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses des Stadtrats bekannt, als über ein Bauprojekt der Regens-Wagner-Stiftung auf dem benachbarten Gelände des Klosters der Dominikanerinnen beraten wurde.

Bereits Ende November 2018 waren die Planungen für das Bauprojekt im Stadtrat vorgestellt worden. Die Regens-Wagner-Stiftung in Holzhausen will auf einem Teil des Klostergeländes, der Hofwiese, eine Förderstätte unter anderem mit Büroräumen, Werkstatt und Wohnungen bauen. Vorgesehen sind 90 Betreuungs- und 38 Wohnplätze. Die Gebäude würden sich auf einer Fläche von etwa 1,3 Hektar ausbreiten. Ende November 2018 stieß die Planung bei den Stadträten auf grundsätzliche Zustimmung. Für Änderungswünsche sorgte aber damals die Verkehrsanbindung.

Eine Idee des Stadtrats kommt beim Bauherren nicht gut an

Sie war nun wieder Thema der Diskussion in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses. Denn dass das Gelände, wie vom Stadtrat ins Spiel gebracht, ausschließlich über die Ziegeleistraße erschlossen werden soll, kam beim Bauherren nicht gut an. Das würde dem Konzept, die Wohn- und Lebensbereiche von den Werkstätten und Behinderteneinrichtungen zu trennen, widersprechen.

Im Bereich der Werkstätten und Betreuungseinrichtungen seien laut Regens Wagner rund zehn Stellplätze geplant und pro Tag mit rund 60 Fahrbewegungen in einem begrenzten Zeitraum zu rechnen. Eine Anbindung über die Münchener Straße wird daher auch von der Stadtverwaltung als vertretbar angesehen. Zumal die Zufahrt entgegen der ursprünglichen Planung in Richtung Kloster verschoben wurde und unmittelbar daneben eine Querungshilfe für Fußgänger geplant sei.

„Bauchschmerzen“ wegen der Einmündung

Stadtrat Franz Daschner (UBV) konnten sich mit der Anbindung des Wohnbereichs an die Ziegeleistraße nicht anfreunden. Er habe „Bauchschmerzen“ wegen der Einmündung in die Münchener Straße. Mathias Rothdach vom Referat Stadtplanung und Umwelt sagte, dass von den Personen, die dort wohnen werden, nur die wenigsten einen Führerschein hätten und daher nicht viel Verkehr zu erwarten sei.

Stadtbaumeisterin Birgit Weber sagte in der Sitzung, man plane an der Einmündung (an der Stelle treffen auch die Schwiftinger Straße und die Straße Am Ziegelanger auf die Münchener Straße) einen Kreisverkehr. Erste Planungen dazu stellte Tiefbauamtsleiter Hans Huttenloher den Stadträten vor. Demnach hätte der Kreisverkehr einen Durchmesser von 26 Metern und vier Äste mit Querungshilfen. Allerdings sei der Grunderwerb noch nicht abgeschlossen, weswegen die Planungen aktuell nicht vorangetrieben werden könnten.

Am Ende der Diskussion in der Sitzung votierten die Ausschussmitglieder einstimmig für die geplante Verkehrsanbindung des Bauprojekts von Regens Wagner.

