Ein Landsberger Mädchentraum: Die gelbe Dame

Das LT stellt die Hauptfiguren und ihre Darsteller vor. Lina Sießmeier aus Reisch passt perfekt in das gelbe Kleid.

Von Silke Feltes

Dreizehn Mädchen und nur ein gelbes Kleid. Es ist alle vier Jahre dieselbe Prozedur: Man träumt, man hofft, man bangt, und schließlich der Freudenschrei: Ich darf die gelbe Dame sein!

Dieses Jahr wird Lina Sießmeier aus Reisch die Ehre zuteil, mit dem Ruethenfest-Bürgermeister zu tanzen und gemeinsam mit Herzog Ernst und der weißen Dame auf dem Hauptwagen durch die Straßen der Altstadt zu fahren und huldvoll dem Volk zu zuwinken.

Schon mal als Blumenmädchen mit dabei

Die 14-jährige Schülerin des IKG (Klasse 8a) ist in Sachen Ruethenfest schon erfahren: Vor acht Jahren – kurz vor der Einschulung – war sie Blumenmädchen, danach zog sie als Falknerin durch die Gassen.

Schon damals schielte sie fasziniert auf die Edelleute und ganz besonders auf die gelbe Dame, „denn das Kleid mit dem Landsberger Wappen verbinde ich mit allem, was Landsberg bedeutet“, sagt die langjährige Schwimmerin des VFL Kaufering (zurzeit liebäugelt sie allerdings mit einem Wechsel zum Kickboxen). Dreizehn Mädchen haben sich beworben, sie alle standen in einer Reihe, dann wurde das gelbe Kleid zunächst nur vorgehalten, berichtet Lina: „Da fiel schon die Hälfte raus, wir anderen durften dann hineinschlüpfen.“ Dann hieß es zu lang, zu weit, zu eng. Schließlich kam Lina als eine der Letzten an die Reihe. „Ja, es passt!“ Zwei Mädchen waren schließlich in der engeren Auswahl, die eine hatte kürzere Haare, Lina eine Zahnspange.

Eine tolle Ausstrahlung

Nach zweieinhalb Stunden dann endlich die Entscheidung: Lina soll es sein, sie hat „so eine schöne Ausstrahlung und die Haare passen perfekt“, so die Jury. Für Lina Sießmeier geht damit ein Traum in Erfüllung.

Die Festwoche voller Höhepunkte beginnt am 12. Juli. Das Ruethenfest kann auf eine eindrucksvolle geschichtliche Tradition zurückblicken. Ursprung ist wohl der Brauch, dass Mädchen und Buben mit ihren Lehrern im Frühling vor die Tore der Stadt zogen, um „Ruethen“ zu brechen. Zusammen mit den Eltern wurde anschließend gefeiert. Seit 1647 entwickelte sich dies zu einem Fest. Die Landsberger lassen ihre Vergangenheit alle vier Jahre lebendig werden. An die 1000 Mädchen und Buben zeigen Bilder und Szenen aus Landsbergs Geschichte und legen so den Schwerpunkt auf ein echtes „Kinderfest“.

Ein unvergessliches Erlebnis

Mitfeiern bei Tänzen, Umzügen, zünftigem Lagerleben, musikalischen Darbietungen und kulinarischen Genüssen in der gesamten Innenstadt ist also in Landsberg erwünscht. „Vor allem die Festumzüge am zweiten Ruethenfest-Wochenende sind mit den prachtvollen und weit über die Grenzen Landsbergs hinaus bekannten Pferdegespannen eine Augenweide“, so der Vorsitzende des Ruethenfestvereins Tobias Wohlfahrt. „Und die liebevoll geschmückten Wagen sind absolute Höhepunkte der gesamten Festwoche und ein unvergessliches Erlebnis für alle teilnehmenden Kinder und die Besucher.“

Wer alles mitmacht? Die Gruppe Bernsteyn spielt auf, die Stadt- und Stadtjugendkapelle bringen den Hauptplatz zum Klingen. Die Städtische Sing- und Musikschule beweist dieses Mal wieder das Können ihrer Schülerinnen und Schüler mit der Aufführung der Carmina Burana.

Der Festzeichenvorverkauf läuft bereits und endet am Freitag, 12. Juli, mit der Eröffnung des Rue-thenfestes. „Danach kann das Festzeichen nur noch vor Beginn der Veranstaltungen an den Absperrungen der Altstadt erworben werden“, informiert Wohlfahrt. Die Landsberger Wirte werden im ganzen Altstadtbereich mit „Speis und Trank“ zum Verweilen einladen, die Gäste werden unterhalten von Spielleuten und Gaukelei.

