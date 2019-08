Ein Landsberger Wochenende, das es in sich hatte

Es wird weiter gefeiert im Landkreis. Und es stehen noch einige Sommer-Events an.

Wer gedacht hat, nach dem Ruethenfest und dem Kaltenberger Ritterturnier ist nichts mehr los im Landsberger Sommer, der hat sich gewaltig getäuscht. Dieses Wochenende war mit Festen und Attraktionen gefüllt und man hatte – wie so oft – die Qual der Wahl im Landkreis. Ob man nun seinen Tag in Kaltenberg verbrachte, mit sehr unterschiedlichen Events von sportlichen Wettkämpfen bis hin zu einer hochkarätigen Musikveranstaltung oder im Brechttheater an der Waitzinger Wiese – man wurde gut unterhalten.

Es bleibt spannend in Sachen Events

In Landsberg gab es ein Fest in der Sonderbar oder man konnte wieder mal im Kinosommer bei „Leberkäsjunkie“ lachen. Sogar das Wetter spielte einigermaßen mit und man durfte lange die Nächte genießen. Das machten viele Landsberger auch am Samstag und feierten lange auf dem Hellmair-Platz und den umliegenden Bars – oder am Peter-Dörfler-Weg. Und nächstes Wochenende geht es dort schon weiter mit dem Landsberger Sommer. An Landsbergs größtem Biergarten (Lechgarten, Peter-Dörfler-Weg und Flößerplatz) spielen Live-Bands. Die langen Wochenenden gehen weiter.

