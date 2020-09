00:32 Uhr

Ein Leben in Angst

Alexandra Cavelius interviewt eine Zeitzeugin über Straflager in China

„Ab 2016 hat sich unsere Provinz in den größten Überwachungsstaat der Welt verwandelt.“ Bei der Provinz handelt es sich um die Autonome Region Xingjiang und das Zitat stammt von Sayragul Sauytbay. Die Kasachin war Staatsbeamtin in China und beschreibt den für viele todbringenden Alltag in einem chinesischen Umerziehungslager. Die Interviews für das Buch „Die Kronzeugin: Eine Staatsbeamtin über ihre Flucht aus der Hölle der Lager und Chinas Griff nach der Weltherrschaft“ hat die Kauferinger Journalistin Alexandra Cavelius geführt.

Die Kauferinger Autorin Alexandra Cavelius hat schon mehrfach Opfern politischer Gewaltregime eine Stimme gegeben. Mit „Die Himmelsstürmerin“ interviewte sie 2007 eine von der chinesischen Staatsmacht verfolgte Uigurin. Heuer folgte nun der Lebensbericht von Sauytbay. Vom Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker, Ulrich Delius, wird die Kasachin als „wichtigste Zeitzeugin über die Straflager in China“ bezeichnet.

Sauytbay schildert anfangs eine idyllische Kindheit auf dem Lande – geprägt von kasachischen Traditionen, aber auch einem hohen Leistungsideal, um zuerst als Ärztin, später als Lehrerin auch in der chinesischen Gesellschaft zu bestehen. Sauytbay erzählt von ihrer Studienzeit, der Arbeit als Ärztin und Lehrerin, doch die Begegnung mit Chinesen bleibt distanziert. „Von Anfang an stand das Misstrauen zwischen uns wie eine Wand.“

Die Schilderung zu Beginn haben manchmal Längen, doch dann verdichtet sich die Atmosphäre und das kafkaesk-bedrohliche eines Lebens in einem Überwachungsstaat wird immer deutlicher. Empfindet man als Leser schon diese Beschreibungen als schrecklich, ist die Darstellung der Quälereien im Lager nur noch schwer lesbar. Die Protagonistin muss dort als Staatsbeamte unterrichten – und sie darf keine Gefühle gegenüber den Gefangenen zeigen, um nicht selbst in Gefahr zu geraten. Einmal gelingt ihr dies nicht und sie landet selbst in der Folterkammer. Sie wird schlussendlich entlassen, kann nach Kasachstan fliehen und bekommt mit ihrer Familie in Schweden Asyl. (smi)

Alexandra Cavelius: „Die Kronzeugin: Eine Staatsbeamtin über ihre Flucht aus der Hölle der Lager und Chinas Griff nach der Weltherrschaft.“ ISBN 978-3-95890-330-2.

