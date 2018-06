vor 29 Min.

Ein Leben zwischen Fernsehstudios und Trödelmärkten

Beim Flohmarkt in Kaufering war der TV-Händler Ludwig Hofmaier der Star. Nicht nur bei der Show „Bares für Rares“ hat die Expertise des 76-Jährigen Gewicht.

Von Dieter Schöndorfer

„Ah, der Ludwig“. Gemeint ist Ludwig Hofmaier, ein älterer Herr von 1,55 Metern Größe, der aber alle seine Kollegen „überragt“. Denn Ludwig Hofmaier ist ein Star der Trödler-Szene oder zumindest Publikumsliebling der ZDF-Trödel-Show „Bares für Rares“. Am Wochenende nun gastierte er mit seinem Wohnmobil auf dem Festplatz beim Kauferinger Flohmarkt.

Die Leute mögen ihn

Ludwig Hofmaier ist beliebt, die Leute mögen ihn und auch seine Ware, das gilt für das Fernsehen ebenso wie für die Märkte, die er seit 60 Jahren bereist. Das gilt auch für Kaufering, er mag die Menschen im Landkreis einfach, wie er dem LT gegenüber versichert: „Das beruht aber auf Gegenseitigkeit.“ Sein Lebensmotto laute nämlich: „Bin ich nett zu den Leuten, sind sie nett zu mir.“ Zudem kenne er den Veranstalter, Eberhard Fetzer aus Immenstadt, schon über 30 Jahre und weiß: „Die Fetzer-Buben sind korrekte Veranstalter. Auf ihren Märkten macht es Spaß.“

Besucher lassen sich mit ihm fotografieren

So ist es für ihn dann auch überhaupt kein Thema, wenn sich die Flohmarkt-Besucher mit ihm fotografieren lassen wollen. Das passiert an dem Wochenende nicht ein Mal, nicht zwei Mal, sondern ständig. Ludwig Hofmaier, oder Lucki, wie der gebürtige Oberpfälzer auch genannt wird, mag es, sich unter und mit Menschen zu bewegen. Aber er genießt auch seinen Bekanntheitsgrad, der nicht zuletzt durch die Fernseh-Erfolgsshow „Bares für Rares“ mit dem ehemaligen TV-Koch Horst Lichter enorm zugenommen hat. Hofmaier ist einer der fest engagierten Händler und damit Experten für Antiquarisches und Trödel, er gehört zum Kern-Team der Sendung. „Vor fünf Jahren waren wir zehn Leute, heute beschäftigt die Produktion 120 Leute.“ Gedreht wird in der Nähe von Köln, für den 76-jährigen überzeugten Träger von bunten Hemden und noch bunteren Hosenträgern trotz seines fortgeschrittenen Alters eine Herausforderung, die er gerne annimmt. Am vergangenen Freitag zum Beispiel fuhr er sein Wohnmobil nach Kaufering, heute geht es bereits wieder nach Köln. Eduard Konrad, ebenfalls Trödler und treuer Weggefährte: „Er fährt alles selbst, lässt niemanden hinters Steuer.“ Immer zwei Wochen lang werden jeweils zwei Sendungen pro Tag aufgezeichnet, dann gibt es für die Mitwirkenden acht Tage Pause.

So lange es die Gesundheit zulässt

Dann ist Ludwig Hofmaier aber nicht etwa zu Hause in seinem Wahl-Wohnort Offenburg, vielmehr lenkt er das Wohnmobil auf Märkte in der ganzen Bundesrepublik, auch nach Türkheim oder eben Kaufering. Wie lange er dieses Leben noch so führen möchte? „So lange ich es machen kann“, versichert er.

Als Experte beim Haus-Flohmarkt

So wird er zum Beispiel schon wieder im Herbst vor Ort zu erleben sein. Ein junger Kauferinger hat ein Haus in der Epfenhausener Straße geerbt und möchte nun einen Haus-Flohmarkt veranstalten. Er kennt sich nicht aus mit all den Gegenständen und hat Ludwig Hofmaier als Trödel- und Antiquitätenexperten verpflichtet. Und der versichert: „Ich mach die Schätzungen gerne und kann eines versichern: Ich bin korrekt.“

