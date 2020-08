19:22 Uhr

Ein Manager für die Erpftinger Senioren

In Erpfting besteht ein Mangel an medizinischer Versorgung und Pflegeeinrichtungen.

Plus Ältere Menschen haben es zunehmend schwer. Ein Manager soll ihnen in Erpfting helfen.

In gut 15 Jahren wird über die Hälfte der Erpftinger 65 Jahre oder älter sein. Da wird er wichtig sein, dass diese Menschen möglichst lange am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und eigenständig im häuslichen Umfeld leben können. Damit das gelingt, wird sich in dem Stadtteil im Rahmen eines Pilotprojekts ein Seniorenmanager um die Belange älterer Menschen kümmern.

Schon jetzt stehen Senioren, die eigenständig leben, in Erpfting vor Problemen. Im Ort gibt es keinen Laden mehr, ein mobiler Metzger hat seine Dienste vor Jahren eingestellt und ein Bäcker bietet seine Ware nur noch einmal wöchentlich an. Es gibt zwar eine Bankfiliale, deren Öffnungszeiten sind aber stark eingeschränkt. Wer in die Apotheke oder zum Arzt will, muss in der Regel nach Landsberg. Allerdings sind die Erpftinger Bürger recht aktiv. Seit einiger Zeit gibt es eine ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe, zudem bieten Pfarrgemeinderat und Vereine Aktionen für Senioren.

Medizinisches Angebot und Nahversorgung sind unzureichend

Den Mangel an Pflegeeinrichtungen, medizinischer Versorgung und Einkaufsmöglichkeiten sprach Annette Geiger in der Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses des Stadtrats an. Sie begleitet den Arbeitskreis Dorfentwicklung Erpfting seit Anfang des Jahres bei dem Projekt „Marktplatz der Generationen“. Der Stadtteil gehört damit zu den insgesamt 30 Gemeinden in Bayern, die am Projekt „Marktplatz der Generationen“ beteiligt sind. Wie Annette Geiger sagte, fehlen auch alternative Wohnformen für Senioren. „Zwischen allein zu Hause leben und in stationärer Pflege leben gibt es nichts.“ Sie nannte Alternativen wie Mehrgenerationenwohnen, aber auch Fahrdienste zum Einkaufen oder für den Besuch beim Arzt.

Der Freistaat fördert die Stelle eines hauptamtlichen Seniorenmanagers. Dieser wird in der Regel bei der Kommune angestellt. Im Rahmen der Förderrichtlinie „Selbstbestimmtes Leben im Alter“ ist eine Förderung mit bis zu 80000 Euro für die ersten vier Jahre möglich. Die Stadt geht für diese Laufzeit von Kosten zwischen 116000 und 123000 Euro aus. Die Stadt müsste 36000 bis 43000 Euro selbst tragen.

Eine weitere Stelle ist bei der Haushaltslage nicht drin

Der Seniorenmanager für Erpfting soll 19,5 Wochenstunden arbeiten. „Das ist in der aktuell wirklich extremen Haushaltslage keine Selbstverständlichkeit, sondern macht deutlich, wie wichtig wir das finden“, sagte Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) in der Sitzung. Auf die volle Stelle für einen weiteren Seniorenbeauftragten für das Stadtgebiet und weitere Ortsteile werde man aber vorerst verzichten müssen. Stefan Meiser (ÖDP) ging es um eine Verstetigung. Das Projekt müsse auch in den anderen Ortsteilen und in der Stadt Anwendung finden. „Es geht nicht nur um Erpfting“, sagte Markus Salzinger (UBV) aus Erpfting. Alle vier Ortsteile sollen die Chance erhalten, etwas zu bewegen.

