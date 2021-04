Ein Mann sorgt für mehrere Polizeieinsätze in Scheuring

Ein psychisch auffälliger Mann sorgt in Scheuring für mehrere Polizeieinsätze. Er bekommt gleich mehrere Anzeigen.

Der Fall eines jungen Mannes, der am Dienstag und Mittwoch in Scheuring randaliert und Personen angegriffen hat, hat in Sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Ein Beitrag einer Augenzeugin ging viral. Zunächst wollte die Polizei den Fall nicht kommentieren, da bei dem Mann offenbar eine psychische Krankheit vorliegt.

Am Donnerstag kam eine offizielle Mitteilung. Mehrere Bürger hatten den Notruf gewählt und so rückten die Beamten am Dienstag und Mittwoch mehrfach an. Die Polizei übergab den 22-jährigen, aus Eritrea stammenden Mann in ärztliche Behandlung. Gegen ihn wird unter anderem wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl und Hausfriedensbruch ermittelt. Augenzeugin Katja Kraus berichtet dem LT, dass ihre elfjährige Tochter auch in einen Vorfall involviert gewesen und nun total aufgelöst sei. „Er hat sie und eine Freundin von hinten angefasst und erschreckt. Ihre Jacke war blutverschmiert, da er zuvor in seiner Nachbarschaft ein Fenster aufgebrochen hatte.“

Am Mittwoch sei es zum erneuten Aufeinandertreffen mit dem Mann gekommen. „Er ist über die offene Terrassentür beim Nachbarn ins Haus und hat sich am Kühlschrank bedient. Als der Nachbar ihn bemerkte, ist er geflüchtet, hat sich das E-Bike meines Mannes aus unserer Garage geschnappt und wollte wegradeln.“ (lt)

