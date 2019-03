vor 21 Min.

Ein Obermeitinger will bayerischer Witzemeister werden

Siegfried Sandner aus Obermeitingen hat 400 Witze im Repertoire. Der 80-Jährige spricht über seinen Humor, seinen Lebenstraum und eine Begegnung mit Sepp Maier.

Von Michael Lindner

Siegfried Sandner kann fast als wandelndes Witzebuch bezeichnet werden. Mehr als 400 hat er im Repertoire. Wie viele Witze er in seinem Leben gehört hat? Vermutlich Tausende, sagt der 80-Jährige aus Obermeitingen. Die schlechten habe er sofort wieder vergessen, doch die lustigsten Witze merkt er sich. Er weiß bei vielen sogar, wer sie ihm wann und wo erzählt hat. Der Obermeitinger ist amtierender schwäbischer Witzemeister, nun greift er nach dem bayerischen Meistertitel.

Auf der Internetseite des Veranstalters sind die Videos aller fünf Kandidaten zu sehen. Sandners Witz, mit dem er sich zum bayerischen Witzemeister krönen möchte, ist 70 Jahre alt. Sein Opa hat ihm, dem damals gerade einmal zehn Jahre alten Siegfried, die Geschichte vom Förster und dem Dackel erzählt. Alte Witze – das ist das Erfolgsgeheimnis von Sandner: „Zwei Jahre alte Witze haben einen langen Bart und keiner lacht mehr darüber. Aber meine Witze kennt kaum jemand, deswegen finden sie viele lustig.“

Doch nicht jeder kann über Sandners Erzählungen lachen. Sie sind teilweise makaber, schlüpfrig, mal knapp über und dann wieder unter der Gürtellinie. Doch das stört den 80-Jährigen nicht: „Wenn ich Witze über Kain und Abel erzähle, lacht ja keiner.“ Und so gibt der Obermeitinger im Gespräch mit unserer Zeitung immer wieder Witze zum Besten; zum Beispiel von einem kleinen Jungen, der von seinen Eltern geschlagen wird und deswegen zu den Fußballern von 1860 München gehen möchte – da die bekanntlich niemanden schlagen.

Erfahrung auf der Bühne hatte Sandner bis zu seinem Auftritt in der Stadthalle Schwabmünchen im November 2018 keine. Seine Frau, mit der er seit 51 Jahren verheiratet ist, hat in unserer Zeitung von der Veranstaltung gelesen. Aufgeregt sei er vor dem Auftritt vor 170 Zuschauern nicht gewesen. „Wieso auch, ich habe wegen der hellen Lichter keinen einzigen Zuschauer gesehen“, sagt der 80-Jährige und lacht. Dass er in Schwabmünchen siegte, war für Sandner überraschend: Manche Teilnehmer seien von Gruppen unterstützt worden, andere seien Auftritte auf der Bühne gewohnt; er selbst lag die Tage vor der Veranstaltung mit einer Grippe im Bett. Doch mit seinen Witzen holte sich Sandner den schwäbischen Meistertitel und qualifizierte sich für das Finale. Dort rechnet er sich keine Chancen auf den Sieg aus: „Mich kennt ja keiner, wer soll denn für mich abstimmen?“, sagt Sandner, der seit 15 Jahren in Obermeitingen wohnt.

Zuvor lebte er in München, als Rentner zog er aufs Lechfeld. „Mir gefällt es hier und ich bin sehr glücklich“, sagt der 80-Jährige, der geistig und körperlich topfit ist. Drei Mal in der Woche spielt er im Königsbrunner Schachclub; sein Vater habe nach der Kriegsgefangenschaft dem damals Zehnjährigen das Spiel der Könige beigebracht. Sandner ist zudem bei den Stockschützen und fährt im Winter gerne in Garmisch oder Sölden Ski. Bei einem dieser Ausflüge habe er vor rund 40 Jahren den ehemaligen deutschen Fußballnationaltorhüter Sepp Maier getroffen. „Ein sehr netter Mensch, aber Ski fahren konnte er nicht so gut.“

Seinen Lebenstraum erfüllte sich der gelernte Uhrmacher, der später als selbstständiger wissenschaftliche Geräte herstellte und im Deutschen Museum arbeitete, als Pensionär: Er hatte 20 Jahre lang eine Jacht, mit der er vier Monate im Jahr vor der kroatischen Küste unterwegs war. Diese habe er aus Altersgründen verkauft, doch die langen Urlaube in Kroatien bleiben. Jeden Tag vor dem Frühstück ein Kilometer im Meer schwimmen, ist für Sandner kein Problem. Wenn er sich mit seinen Schiffsfreunden trifft, sind seine Späße gern gehört. Das Wichtigste beim Witze-Erzählen: „Auf keinen Fall selbst lachen“, sagt Sandner.

Zum Abschluss des Gesprächs erzählt er einen letzten Witz: von einem Oberbayern, der sich mit einem Japaner über einen Parkplatz streitet. Nachdem der Asiate den Münchner mit den heimischen Künsten – Karate und Ju-Jutsu – zweimal zu Boden bringt, schafft dieser die Wende. Ebenfalls mit etwas Japanischem: einem Wagenheber von Toyota.

Die Sieger in jedem Regierungsbezirk qualifizieren sich für die bayerische Witzemeisterschaft, die vergangenes Jahr erstmals stattfand. Der Gewinner wird über eine Online-Abstimmung unter www.witzemeisterschaft.de ermittelt. Das Voting läuft bis heute 11.30 Uhr. Wer abstimmt, nimmt gleichzeitig an einer Verlosung teil. Der bayerische Witzemeister wird am Samstagabend gekürt. Bereits jetzt können sich alle, die gerne Witze erzählen, für die Teilnahme am nächsten Wettbewerb bewerben.

