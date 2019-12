Ein Passant schlägt einem Autofahrer mitten ins Gesicht

Plus Ein Fußgänger fühlt sich in der Landsberger Altstadt respektlos von einem Autofahrer angesprochen. Dann schlägt er zu und attackiert einen Zeugen. Jetzt steht das Urteil.

Ein 34-jähriger Fußgänger hat im vergangenen Juni im Hinteranger in Landsberg einem 33-jährigen Autofahrer durchs Seitenfenster ins Gesicht geschlagen und die Glasscheibe demoliert. Diese Delikte wurden jetzt vor dem Amtsgericht Landsberg juristisch aufgearbeitet.

Mit dem Ergebnis, dass dem Beschuldigten von Richter Alexander Kessler eine Bewährungsstrafe und 100 Stunden Sozialarbeit beim Sozialdienst Katholischer Männerfürsorgeverein Augsburg mit auf den Weg gegeben wurden. Der Vorsitzende war überzeugt, dass die Straftaten völlig grundlos verübt wurden. Seine Begründung: Der Angeklagte könne nicht einfach auf den Autofahrer einschlagen, wenn er meine, dass der ihm nicht den nötigen Respekt entgegengebracht habe.

Der Mann wird plötzlich handgreiflich

Was war los im Sommer an einem belebten Tag im Hinteranger? Der Geschädigte fuhr in Richtung Sandauer Brücke. Er hielt an, damit Passanten über die Straße gehen konnten. Der Angeklagte ging nach eigenem Bekunden auf den Pkw auf der Beifahrerseite zu und klopfte ans Fenster. Daraufhin soll der 33-jährige Autofahrer etwas gesagt haben, das dem Fußgänger nicht passte. Er habe es als „respektlos“ empfunden, sagte der Angeklagte. In der Verhandlung wurde dargestellt, dass der Mann dann um das Fahrzeug herumgegangen ist und ohne „Vorwarnung“ auf den Fahrer eingeschlagen hat – mit der Faust mindestens ein Mal ins Gesicht, wenn nicht sogar öfter. Ein weiterer Schlag landete auf der Motorhaube und ein anderer auf dem zwischenzeitlich geschlossenen Seitenfenster. Die Scheibe splitterte.

Der 33 Jahre alte Autofahrer nahm vor Gericht an, dass der Täter bei diesem Schlag aufs Fenster einen metallenen Gegenstand in der Hand hatte. Der Autofahrer erlitt durch den Faustschlag eine Fraktur des Nasenbeins. Selbst heute verspüre er deswegen noch Schmerzen, berichtete er im Gerichtssaal. Er habe bei dem Zwischenfall kein Wort mit dem Angeklagten gewechselt. Bei einem Zusammentreffen zu einem späteren Zeitpunkt habe er den Mann gefragt, warum er auf ihn eingeschlagen habe. Er habe jedoch keine Antwort erhalten.

Ein Zeuge filmt und wird ebenfalls angegriffen

Ein 31 Jahre alter Mann, der im Juni ein Video von der Szene machte, wäre bei der Auseinandersetzung beinahe selbst zu Schaden gekommen. Er habe den Mann bei dem handgreiflichen Streit angeschrien, dass er aufhören soll, erzählte der Zeuge. Was war die Folge? Der Angeklagte sei in einem gewaltigen Satz in Kick-box-Manier auf ihn zu gesprungen und habe zu einem Schlag in seine Richtung ausgeholt. Er wäre sicher verletzt worden, so der Zeuge, habe aber ausweichen können. Thema in der Hauptverhandlung war auch der angerichtete Sachschaden. Laut Kostenvoranschlag sollen es um die 1600 Euro sein.

Die ihm in der Anklage zur Last gelegten Straftatbestände räumte der Angeklagte weitgehend ein. Staatsanwalt Andreas Kraus forderte zehn Monate Haft ohne Bewährung. Richter Alexander Kessler verhängte eine Haftstrafe von zehn Monaten. Da es die erste Freiheitsstrafe für den Angeklagten ist, wird sie für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. „Deswegen diese Chance“, so der Vorsitzende. Vorsätzliche und versuchte Körperverletzung sowie Sachbeschädigung wurden dem Mann angekreidet. (eh)