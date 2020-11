vor 34 Min.

Ein Pflugdorfer kreiert Souvenirs für das Wiesn-Partyvolk

Plus Die Souvenirs des Unternehmers Richard Russnak aus Pflugdorf kennt jeder Oktoberfestbesucher. Wegen Corona orientiert er sich neu - und strickt jetzt für Babys.

Von Ulrike Reschke

Das Münchner Oktoberfest war lange Zeit das Ereignis im Jahr, für das Richard Russnak mit seiner Souvenirfirma alle Hände voll zu tun hatte. 2020 war schlagartig alles anders. Mit Beginn des ersten Lockdowns im März sei ihm klar gewesen, dass sich die Firma Gerus auf die Wiesn nicht vorzubereiten brauchte, sagt der Unternehmer aus Pflugdorf. Stattdessen gingen am zweiten Tag des Lockdowns Mund-Nasen-Bedeckungen in Entwurf und Produktion. Inzwischen beliefert die Firma zahlreiche Behörden – und auch eines der Maskenmodelle von Ministerpräsident Markus Söder stammt vom Lechrain.

„Ganz früher war ich Kirchenmaler, dann wurde mir langweilig“, erzählt Russnak. Mit 23 Jahren wollte er die große weite Welt sehen und wechselte in den Außendienst für Souvenirs. Vom ersten Gläserlager in einer Garage zog die Firma über mehrere Zwischenstationen im Jahr 2008 ins Gewerbegebiet Pflugdorf. Die Ware füllt zwei Hallen. „Es kamen immer mehr Firmen dazu, es wurde ein Großhandel, und dann habe ich angefangen, selbst zu designen“, erzählt Russnak.

Vor rund 20 Jahren wurde der Pflugdorfer als "Hutkönig" bekannt

Etwa 2000 sei er als „Hutkönig“ bekannt geworden, sagt Russnak. Der gelernte Kirchenmaler kreierte die Kopfbedeckungen, mit denen sich das Wiesn-Partyvolk jahrelang gern schmückte, und begleitete die Prototyp-Entwicklung: spitzer Filzhut mit weiß-blauem Rautenmuster, Bierkrughut, Bierfasshut, Zenzihut oder Löwenhut. Fernsehsender berichteten über den Hutkönig und seine Kreationen. Der Run kam unerwartet. Richard Russnak, der 50 bis 100 Hüte in Handarbeit testweise fertigen hatte lassen, musste kurzfristig einen Produzenten finden, der die immense Nachfrage bedienen konnte.

Sabine Tahnheiser (Produktion/Lager) spannt ein Hoody in die Stickmaschine. Bild: Thorsten Jordan

Heute umfasst das Sortiment seiner Firma Glas, Porzellan, Keramik, Textilien, Hüte, Magnete und Taschen, großteils aus eigener Produktion, aber auch Lizenzware. Das Unternehmen ist Hersteller von Bayern- und München-Souvenirs. Der größte Händler für das Oktoberfest besitzt seit 15 Jahren die Lizenz der Stadt München für die offiziellen Wiesn-Gläser und Wiesn-Krüge, bestückt Souvenirshops in Flughäfen, großen Städten und touristischen Hot-Spots. Die Familie beliefert Skischulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Startnummernwesten für Kinder, Bannern, Figuren für das Kinderskiland, Maskottchenkostümen, Medaillen und Pokalen. Auch der Ski-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen, Biathlon in Ruhpolding und diverse Sommer-Sportevents stehen auf der Kundenliste sowie einige Hotels und Touristenregionen.

Russnak saugt Trends aus aller Welt auf

So weit es geht, achtet Russnak darauf, aus europäischer Produktion zu beziehen. „In unserer Größenordnung lässt sich Asien aber nicht vermeiden“, sagt er. Woher kommen die Ideen für die fantasievollen Kreationen? „Das kommt alles aus meinem Kopf“, sagt Russnak. „Designen, kreativ sein, zeichnen – was ich mache, war immer meine Erfüllung. Mir war nie langweilig.“ Inspiration für seine Ideen holt er sich im Ausland. Im textilen Sektor sieht er Spanien als Impulsgeber vorn. Er sauge Trends aus der ganzen Welt auf, viele Länder sehe er beim Design innovativer als Deutschland. Vor Corona war Richard Russnak die meiste Zeit unterwegs. Jetzt sei es verrückt, sagt er, Messen und Kundenbesuche fallen aus: „Der Kontakt fehlt.“ Die Kontakte seien durch Corona nur anders, sagt seine Frau Daniela. Jetzt stehen die Eigenkollektionen im Vordergrund. Von ihnen verspricht sich Richard Russnak, schneller auf veränderte Situationen eingehen zu können.

Die beiden Souvenirläden, die die Familie in der Münchner Fußgängerzone „direkt beim Hofbräuhaus“ betreibt, sind zurzeit tageweise geöffnet. Neben der Touristenware wird dort eine Babykollektion angeboten, die individuell innerhalb von wenigen Minuten bestickt werde. Der Stickservice sei ein neuer Geschäftszweig, der aus der Not geboren wurde. „Das Geschäft dreht sich“, stellt Richard Russnak fest. Neue Zielgruppe: Ortsansässige. Neben der Laufkundschaft in München seien dies Vereine oder Handwerksbetriebe im Landkreis Landsberg, für die Gerus Kleidung bestickt, auch kleine Stückzahlen oder Einzelstücke. Was zähle, sei Schnelligkeit und Flexibilität. Vier Stickmaschinen hat Russnak angeschafft, mit denen T-Shirts, Caps und Sweater bestickt werden können. Bayerische Motive, kombiniert mit dem Namen des Trägers, sind das neue Geschäftsmodell, ergänzt von einer Aufnäherkollektion. „Wir sind die einzige Branche, die im Lockdown investiert hat“, vermutet Russnak.

Brotzeitbretter und Gläserabdeckungen sind das neue Projekt

Viele Angestellte musste Russnak in Kurzarbeit schicken, einige holte er bereits zurück – um seine neuen Ideen umzusetzen. Neben der Stickerei arbeitet das Team an einem weiteren neuen Projekt: lasergravierte Holzartikel wie Gläserabdeckungen oder Brotzeitbretter. Mit dem Material Holz bediene er den Nachhaltigkeitsgedanken, sagt Richard Russnak. Geschäftsführer der Gerus Produkt GmbH ist Richard Russnak. Doch: „Der wahre Boss sitzt hier“, sagt er und zeigt auf seine Frau Daniela, die Prokuristin der Firma. Die 25-jährige Tochter Alina Horky ist bereits für die zwei Münchner Läden verantwortlich. Sie soll die Digitalisierung vorantreiben und in den nächsten zwei Jahren die Unternehmensleitung ganz übernehmen.

