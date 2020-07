vor 33 Min.

Ein Radfahrer, der kranken Kindern hilft, macht auch in Dießen Station

Jörg Richter kam bei seiner Benefiz-Radtour durch Deutschland am Freitag auch nach Dießen, wo ihn Feuerwehrkommandant Florian König und Bürgermeisterin Sandra Perzul am Feuerwehrhaus begrüßten.

Plus Jörg Richter sammelt Geld für den Kampf gegen seltene Krankheiten. Am Freitag kam er nach Dießen. Bis Ende August will er noch weitere 3000 Kilometer fahren.

Von Gerald Modlinger

Als er neun Jahre alt war, las Jörg Richter ein Buch über einen Radfahrer, der die ganze Welt umrundet hat. Seinem Helden aus Kinderzeiten hat er es zwar nicht gleichgetan, doch inzwischen ist der 60-Jährige schon viele Tausend Kilometer durch Europa und Nordamerika mit dem Rad gefahren. Er erfüllt sich damit nicht nur den Traum seiner Kindheit, er tut auch noch ein gutes Werk: Mit jedem Kilometer sammelt der Würzburger Geld für die Behandlung seltener Erkrankungen bei Kindern. Am Freitag kam er auf seiner Deutschland-Benefiztour in Dießen an.

In Dießen erreichte Jörg Richter Kilometer 450 von geplanten 3500 Kilometern, die ihn durch die Hauptstädte sämtlicher Bundesländer führen soll, bis er am 30. August wieder in Würzburg zurück sein will. Sein Ziel ist es, möglichst viele Paten zu gewinnen, die ihn mit zehn Euro pro Kilometer unterstützen, die an die Stiftung „Care for Rare“ fließen sollen. Diese hilft laut eigener Darstellung Kindern mit seltenen Krankheiten. Die Stiftung engagiert sich, um seltene und noch unbekannte Krankheiten zu verstehen, betroffenen Kindern besser helfen und schließlich Therapien entwickeln zu können. Spendengelder fließen in die Aus- und Weiterbildung von Kinderärzten und Wissenschaftlern, in Forschungsprojekte und internationale Kooperationen: im Einzelfall werden auch Behandlungen bedürftiger kleiner Patienten finanziert.

2019 Tour für Kinderrechte

Für diese Sache hat Jörg Richter, ein Diplom-Sportlehrer, der in der Rehabilitation und später bei einer Krankenkasse arbeitete, bereits zahlreiche Radreisen zurückgelegt. 2015 fuhren in den Vereinigten Staaten 7700 Kilometer von „coast to coast“, 2017 ging es von München nach Madrid und heuer folgt die große Deutschlandreise. 2019, im Jahr der Kinderrechte, radelte Richter durch alle Hauptstädte der deutschen Nachbarländer, um für mehr Aufmerksamkeit und Rechte für kranke Kinder im Krankenhaus zu werben. Für seine diesjährige Tour konnte Richter die Feuerwehren gewinnen, und so ermöglichte es ihm auch die Feuerwehr Dießen, im Unterrichtsraum ihres Gerätehauses zu übernachten, nachdem er dort am Nachmittag von Kommandant Florian König und Bürgermeisterin Sandra Perzul begrüßt worden war.

Mit der aktuellen Tour, die 35000 Euro einspielen soll, will die Stiftung „Care for Rare“ den Kauf eines hochmodernen, 93000 Euro teuren Lasergeräts für die Kinderintensivmedizin des Dr. von Haunerschen Kinderspitals in München mitfinanzieren. In dem dortigen Kompetenzzentrum für Kehlkopfinterventionen bei Kindern soll es für hochpräzise und narbenfreie Eingriffe zum Einsatz kommen.

Im Gepäck sind immer Teddybären

Außer Radfahren (die Tagesetappen belaufen sich auf 70 bis 110 Kilometer) macht Richter vor allem Öffentlichkeitsarbeit und besucht Selbsthilfegruppen und Kinderkliniken. Im Gepäck hat er deswegen neben den notwendigen Reiseutensilien eine große Anzahl von Teddybären. Die Begegnung mit Kindern hinterließen oft lange wirkende „emotional footprints“, sagt Richter: „Aus Amerika berichten mir Eltern, dass es keinen Tag gibt, an dem ihre Kinder nicht von dem deutschen Freund erzählen, der bei ihnen auf dem Fußboden geschlafen hat“, erzählt Richter.

Abends bestückt der Mann mit dem orangen Radfahrer-Dress die Sozialen Medien, bevor am nächsten Tag die nächste Etappe ansteht. Ansonsten freut er sich vor allem über spontane Begegnungen mit den Menschen. „Die Großstädte sind nichts für mich, ich sitze lieber in der Mitte von Nirgendwo mit einem Farmer zusammen, und ein anderes Mal ist die Oma, die mir zuwinkt, und bei der ich anhalte, das große Highlight“, sagt der kontaktfreudige gebürtige Rheinländer.

Spendenkonto Sparkasse Ulm IBAN DE93 6305 0000 0000 0035 33.

Themen folgen