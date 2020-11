vor 32 Min.

Ein Reichlinger sagt, er steht in Kontakt mit der Welt der Geister

Gerhard Zirkel lebt in Reichling und arbeitet hauptberuflich als Schaman. Am Freitag ist er im Nachtcafé des SWR zu Gast.

Plus Gerhard Zirkel aus Reichling arbeitet hauptberuflich als Schamane. Im LT-Gespräch verrät er, wie es dazu gekommen ist und auf welche Methoden er setzt.

Von Dominik Stenzel

Er sagt, er habe Kontakt zur Welt der Geister und zur Ebene der Seele: Gerhard Zirkel aus Reichling arbeitet hauptberuflich als Schamane. Im Interview mit dem LT spricht der zweifache Familienvater, der am Freitagabend im Nachtcafé des SWR zu Gast ist, über seine Fähigkeiten und verrät, mit welchen Methoden er bei seinen Klienten Erfolg hat.

Wie kommt man zu einem so außergewöhnlichen Beruf? „Schamane ist man von Geburt an“, stellt Gerhard Zirkel klar. Schon während seiner Kindheit habe der heute 43-Jährige gemerkt, dass er anders als seine Altersgenossen sei. „Ich habe viel mehr wahrgenommen als andere Kinder.“

Zirkel hat von anderen Schamanen in Deutschland gelernt

Dennoch verlief Gerhard Zirkels Leben zunächst ganz gewöhnlich. Erst mit Mitte 20 setzte er sich intensiver mit seiner Begabung auseinander. Zirkel, der zunächst in der Chemiebranche arbeitete, belegte ein Schamanen-Einsteiger-Wochenende und absolvierte später eine entsprechende Ausbildung. „Es ging vor allem darum, meine Fähigkeiten so zu strukturieren, dass ich mit anderen Menschen auf der geistigen Ebene kommunizieren kann“, erklärt Gerhard Zirkel. Gelernt habe er dies von Schamanen in Deutschland. Laut eigenen Angaben kann er mit Gottheiten verschiedener Religionen in Verbindung treten.

Heute kommen Menschen mit ganz unterschiedlichen Problemen auf Gerhard Zirkel zu. „Viele sind schlichtweg an einem Punkt angelangt, an dem sie erkannt haben, dass es so nicht weitergeht.“ Während der Sitzungen versucht der 43-Jährige, Zugang zu deren geistiger Ebene zu erhalten. Oft versetze er seine Klienten durch rhythmisches Trommeln oder Rasseln in eine Trance. „Bei manchen reicht es aber auch aus, einfach nur zu reden“, sagt Zirkel.

"Die Schwingung im Universum erhöht sich"

Immer gefragter werde außerdem die Fernarbeit. „Die Menschen liegen zu Hause auf der Couch, und ich gehe geistig mit ihnen auf Empfang“, sagt Gerhard Zirkel. Erst danach finde ein Austausch per Telefon oder via E-Mail statt.

Besonders in seiner Anfangszeit sei der Schamane wegen seines Berufs des Öfteren schief angeschaut worden. In den vergangenen Jahren habe sich dies aber geändert. „Die Schwingung im Universum erhöht sich“, meint Gerhard Zirkel. „Die Menschen finden wieder mehr Kontakt zu sich selber.“

Schamane aus Reichling ist zu Gast im Nachtcafé

Auch in Reichling werde Gerhard Zirkel akzeptiert – für die Leute sei es ganz selbstverständlich, dass in ihrer Mitte ein Schamane lebt und arbeitet. „Als ich vor zwei Jahren hierherkam, war es nicht anders, als wenn ein neuer Bäcker in den Ort kommt.“

Am Freitagabend ist Gerhard Zirkel ab 22 Uhr im SWR Nachtcafé zu Gast. „Von Träumern und Spinnern“ lautet das Thema der Sendung. „Es wird dabei um Personen mit ungewöhnlichem Lebensweg gehen“, sagt der Schamane Gerhard Zirkel.

