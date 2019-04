vor 51 Min.

Ein Schandfleck im Herzen von Schwifting

In der Ortsmitte von Schwifting soll ein Mehrgenerationenhaus mit gefördertem Wohnraum entstehen. Die Planungen dazu gefallen längst nicht allen Schwiftingern, wie sich bei der Bürgerversammlung zeigte.

Von Walter Herzog

Im Jahr 2017 hat die Gemeinde Schwifting eine alte Hofstelle in der Dorfmitte gekauft und im vergangenen Jahr abgerissen. In der Bürgerversammlung war der aktuelle Zustand des Areals und die künftige Nutzung das zentrale Thema – und nicht unumstritten.

Geförderter Wohnungsbau geplant

Anhand eines Vorentwurfs erläuterte Bürgermeister Georg Kaindl den aktuellen Stand der Überlegungen. Vier Architekten hätten Planungsentwürfe eingereicht, über die in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen gesprochen werden soll. Beratend soll auch die Sachgebietsleiterin Wohnungsbau bei der Regierung von Oberbayern anwesend sein. „Denn wir wollen einen geförderten Wohnungsbau realisieren“, so der Bürgermeister. Die Pläne sehen laut Kaindl vor, im Mittelpunkt der Gemeinde ein Mehrgenerationenhaus mit zehn Mietwohnungen zu schaffen. „Wir stellen uns ein dominantes Gebäude vor, das sich gut ins gewachsene Dorfbild einfügt“, erläuterte er. Zusätzlich soll im südlichen Teil des gut 2000 Quadratmeter großen Grundstücks noch ein Doppelhaus Platz finden.





Debatte über die Parkplatzsituation

Der Zugang zum Mehrgenerationenhaus soll über den Thalerseeweg im Westen des Grundstücks erfolgen. Für jede dieser Wohnungen könnten zwei Stellplätze eingeplant werden. Obwohl Kaindl versicherte, dass die Parkplatzsituation bei den Überlegungen ein wesentlicher Punkt sei, wurde an der Zahl der Wohnungen und der Stellplätze Kritik laut. „Die Parkplatzsituation in diesem Bereich ist jetzt schon prekär und wird sich dann weiter verschärfen“, so ein Gast.

Angeregt wurde auch, eine Tiefgarage zu bauen. Mit Verweis auf die höheren Kosten äußerte sich Kaindl skeptisch. Nicht ohne Widerspruch blieb angesichts der Diskussion über Parkplätze auch das geplante Doppelhaus und mündete in der Überlegung, das Grundstück erst einmal liegen zu lassen und die Entwicklung in der näheren Umgebung abzuwarten. „Ein interessantes Thema – drei Leute vier Meinungen“, kommentierte der Bürgermeister. „Wir nehmen die Anregungen auf und setzen uns im Gemeinderat damit auseinander.“

Ratten sammeln sich auf der Fläche

Kritik gab es auch für den aktuell optischen Zustand des Anwesens – dort lagert noch das Abbruchmaterial. „Der Schandfleck muss weg“, forderte ein Bürger und sprach von Dreck, Gestank und Ratten. Kaindl informierte, dass noch Untersuchungen nötig seien, bevor der Bauschutt entsorgt werden dürfe. Zudem verlange das Landratsamt inzwischen einen landschaftspflegerischen Begleitplan. „Wir werden mit dem Schutt wohl noch ein Jahr leben müssen“, sagte der Rathauschef.

Als Kaindl sich mit persönlichen Vorwürfen der Untätigkeit in dieser Sache konfrontiert sah, verwies er auf die bevorstehende Kommunalwahl. Er resümierte abschließend: „Dass wir was machen, darüber sind wir uns einig. Wie es künftig ausschaut und genutzt wird, muss im Gemeinderat noch besprochen und entschieden werden.“

