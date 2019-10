vor 26 Min.

Ein Schüler großer Meister

Sonderschau im Fritz-Winter-Atelier in Dießen

Von Minka Ruile

Als Fritz Winter in den ersten Tagen des Zweiten Weltkriegs in den Feldzug gegen Polen geschickt wurde, hatte der ideologische Feldzug der Nationalsozialisten gegen Teile der eigenen Bevölkerung längst begonnen – und richtete sich auch gegen Künstler wie ihn, der mit seiner Malerei schon früh in die Abstraktion gegangen war. Das Bauhaus in Dessau, dessen Absolvent Fritz Winter war, wurde geschlossen. Seine Lehrtätigkeit an der Pädagogischen Akademie in Halle musste er aufgeben; 1937 folgte das Ausstellungs- und Malverbot. Diese Schikanen erschwerten seine Arbeit, davon abhalten ließ er sich durch sie aber nicht. Von seinem Rückzugsort Dießen aus hielt er Kontakt zu Kollegen und zu Paul Klee, der an seinem Meisterschüler ganz besonders „die fähigkeit, auf dem wege der gestaltung zu individuellem ausdruck zu gelangen“ und eine „initiale künstlerische selbständigkeit“ geschätzt hatte.

Dieses im März 1931 von Bauhausdirektor Mies van der Rohe unterzeichnete Diplom wie weitere Zeugnisse und Empfehlungsschreiben etwa von Oskar Schlemmer und Wassily Kandinsky zeigt die Galerie im Fritz-Winter-Atelier in ihrer aktuellen Ausstellung „100 Jahre Bauhaus Fritz Winter – ein Meisterschüler“. Weiteres Zeitkolorit erhält die Schau, in deren Zentrum nicht weniger als 44 Werke, Papier-, Kartonarbeiten und Leinwände, des Malers aus den Jahren 1931 bis 1975 stehen, durch einige Bauhausraritäten. Zu sehen ist unter anderem ein Prototyp von Marcel Breuers legendärem Wassily Armlehnsessel, noch vernickelt statt wie später in Serie verchromt und mit textiler Originalbespannung aus der Dessauer Webwerkstatt.

Den Bauhausschüler in der Verbindung zu seinen berühmten Lehrern sowie den „zu individuellem ausdruck“ gelangten, gereiften Künstler mit exemplarisch ausgewählten Arbeiten aus allen Schaffensperioden sichtbar zu machen und dabei „ein maximales Informationsmoment“ zu transportieren, ist dem Betreiber der Galerie, Michael Gausling, ein besonderes Anliegen. Ebenso wichtig ist es ihm, mit seiner Präsentation „einen Klang zu erzeugen“. Aufmerksame Besucher werden dies nicht nur unter künstlerischem Aspekt verfolgen, sondern darüber hinaus den menschlichen Unterton bemerken, den Gausling mit der Präsentation einer kleinen Arbeit von persönlicher Bedeutung an„klingen“ lässt: einer Grafik, die Fritz Winter seinem damals zwölf Jahre alten Großneffen zu Weihnachten widmete.

Den Fokus legt die Ausstellung konsequenterweise auf Leinwände und Fritz Winters bevorzugte Technik der Ölmalerei. Gezeigt werden Werke aller Schaffensphasen: gestische Malerei ebenso wie mehrere seiner Felderbilder mit anfangs noch ineinander gewischten und später mit Schablonen und teils durch Abkleben hart gegeneinander abgesetzten Farbfeldern.

bis 22. Dezember, samstags von 14 bis 18 Uhr sowie an Sonntagen von 11 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung.

Themen folgen