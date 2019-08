vor 55 Min.

Ein Scootershop mit Bella-Italia-Flair in Landsberg

SIP Scootershop wird 25 Jahre alt. Gestartet wurde in einer kleinen Garage, heute hat das Landsberger Unternehmen 114 Mitarbeiter. Eine Erfolgsgeschichte.

Von Dagmar Kübler

Der SIP Scootershop feiert heuer sein 25-jähriges Jubiläum. Das Unternehmen, das ganz klein in Garagen- und Kellerräumen begann, zählt heute 114 Mitarbeiter, 250.000 Kunden weltweit und beeindruckt mit einem modernen Lager-, Verkaufs- und Bürogebäude mit 5000 Quadratmetern Grundfläche. 40.000 Artikel für 1600 Rollermodelle umfasst das Sortiment. Zählt man alle Lagerartikel inklusive Kleinteile wie Schrauben sind es sogar 2,2 Millionen Artikel, die hier im Landsberger Westen gelagert und versandt werden. Ein Blick vom Verkaufsraum durch die Glastür mit der Aufschrift „Magazzino“ in das Hochregallager zeigt, dass dies nur mit modernster Technik zu schaffen ist. 97 Prozent des Umsatzes wird im Online-Handel erzielt.

Wenn Männer ins Vespa-Feeling eintauchen

Wer es irgendwie einrichten kann, kommt aber irgendwann einmal bei SIP vor Ort vorbei, um sich beraten zu lassen, in der Siperia einen Cappuccino zu genießen oder einen Blick in die „heiligen Hallen“ zu werfen. So nutzen beispielsweise Asiaten gerne ihren Deutschlandurlaub, um SIP zwischen Neuschwanstein und Berlin anzusteuern. „Die Frauen werden zum Shoppen geschickt, während die Männer hier ins Vespa-Feeling eintauchen“, erzählen Alexander Barth und Ralf Jodl (45), seit 25 Jahren die Köpfe von SIP.

Morgens auf dem Rollerparkplatz entstand die Idee

Die Landsberger besuchten beide das Dominikus-Zimmermann-Gymnasium. „Wir waren nicht in der gleichen Klasse, aber jeden Morgen um 8.03 Uhr auf dem gleichen Rollerparkplatz“, so Barth. Im Vespaboom der 90er-Jahre wurden auch die beiden Schüler angezogen vom Bella-Italia-Flair, das die Marke, die 2016 ihr 70-jähriges Bestehen feierte, bis heute begleitet. „Zur Vespa gab es auch eine Subkultur wie Partys und Musikszene“, erinnert sich Jodl. „Vespa war und ist mehr, als von A nach B zu kommen.“ Aufregend waren die ersten Italienfahrten. „Die Vespa war die Eintrittskarte in die Freiheit“, so Barth. Die Fortsetzung dieser Freiheit findet sich bis heute in den Sommer-Ausfahrten, heuer soll es in die Champagne gehen, bepackt nur mit dem Nötigsten, aber mit vielen Ersatzteilen. Dazu fliegen Händler aus Asien extra an, um mit ihrer alten Vespa teilzunehmen.

Das hat nichts mit Amazon zu tun

„Wir wollen kein Amazon sein. Wir wollen, dass die Leute zu uns kommen“, sagen Barth und Jodl und um nicht zum „seelenlosen Versandhändler“ zu werden und auch selbst ihre nach wie vor ungebrochene Vespa-Leidenschaft leben zu können, veranstalten sie viele Events wie Ausfahrten, Open Days, das Tacho-Karacho-Rennen (LT berichtete) und im September eine Rollerwallfahrt auf den Hohenpeißenberg.

Ob Oldtimer oder neue Roller, SIP hat ein vielfältiges und außergewöhnliches Teilesortiment. Bezogen wird es bei rund 600 Lieferanten, viele davon sind kleine Blechschmieden zum Beispiel in Italien, die Jodl und Barth aufgestöbert haben und durch ihre Bestellungen am Leben halten.

Und so ist auch ein neues Projekt bei den beiden Rollerfans gereift: „Wir könnten tatsächlich eine Vespa Baujahr 1951 zu 90 Prozent aus unseren Teilen zusammenschrauben“, sagt Jodl mit blitzenden Augen.

Alte Vespas sind gefragt und teuer

Dass das Teilegeschäft so gut läuft, liegt zum einen daran, dass Vespa in den Anfangsjahren sehr schnell große Mengen an Fahrzeuge produzierte. Möglich war dies durch Lizenzen, so wurden Vespas auch in Augsburg hergestellt. „Von dieser Basis leben wir heute“, sagt Jodl. Denn alte Vespas sind gefragt - und teuer. In den 1990ern konnten sich die jungen Burschen die erste Vespa, meist eine PX80, noch durch Ferienjobs verdienen, 1200 DM hat Jodl damals für seine bezahlt. Das „Prinzip Vespa“ funktioniert auch heute noch, die Szene ist bunt gemischt. Der Nachwuchs ist oft von den Eltern infiziert. Andere kaufen sich eine Vespa als Motorradersatz. Wer aus Vernunftgründen einen neuen Roller kauft, entdeckt plötzlich seine Leidenschaft für die Oldtimer oder wird durch die vielen Events bei SIP „angefixt“, zählt Jodl auf.

Ob SIP heute auch eine Erfolgsgeschichte werden würde? Wohl kaum, viel zu teuer sind jetzt Mieten und Bauland. „Wir haben nie Zuschüsse bekommen, aber unser „Start-up“ waren die günstigen, großen Flächen, die wir in der ehemaligen Ritter-von-Leeb-Kaserne mieten konnten“, erinnert sich Bartl. „Man konnte etwas ausprobieren, ohne gleich viel zu investieren.“

Hat man noch Träume, wenn man schon so viel erreicht hat? „Mit dem Umzug 2016 in unser neues Gebäude haben wir uns schon viele Träume verwirklicht wie die Siperia, Filmstudio, Prüflabor mit Werkstatt und großzügige Büroräume. Jetzt müssen wir den Betrieb am Laufen halten und die richtige Form des weiteren Wachstums finden“, sagt Jodl.

Bartl ergänzt: „Einen Traum gibt es noch: einen Betriebsausflug nach Marokko - mit den Vespas durch die Wüste.“

