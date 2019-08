vor 38 Min.

Ein Spezi-Betrüger in einem Dießener Supermarkt

Ein 66-jähriger Mann will ein Dießener Geschäft gleich doppelt prellen. Doch das funktioniert nicht.

Ganz schön dreist: Ein 66-jähriger Mann hat sich am Freitag in einem Supermarkt in Dießen zwei Flaschen Spezi genommen und sogleich ausgetrunken. Als sein Durst gestillt war, gab er die Flaschen am Pfandautomaten zurück, berichtet die Dießener Polizei. An der Kasse legte der Mann nur seinen Pfandbeleg vor, die zwei Getränke zu bezahlen, unterließ er.

Die Masche verfing jedoch nicht, so die Polizei weiter. Der Mann wurde wegen Diebstahls und versuchten Betrugs angezeigt, außerdem musste er eine Bearbeitungsgebühr von 100 Euro bezahlen und gegen ihn wurde ein lebenslängliches Hausverbot für die Supermarktgruppe ausgesprochen. (lt)

