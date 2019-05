vor 38 Min.

Ein Sprung in die Freiheit

Ernstes und Nachdenkliches im Stadttheater

Von Romi Löbhard

Gibt es diesen einen Moment, der sich als einziger für den Sprung in die Freiheit eignet? Sind es eher viele kleine Schritte, die die wahre Freiheit bringen? Oder entscheidet doch das Bewusstsein über wahres „frei sein“? Solchen Gedanken spüren Sophia Rieth (Blockflöten), Magdalena Oettl (Tanz) und Fabian Löbhard (Marimba, Percussion) in dem Tanzprojekt „Sprung in die Freiheit“ nach.

Spannung entsteht, wenn Musik aus dem Mittelalter auf Minimal Music trifft, wenn Magdalena Oettl die musikalischen Gegensätze in Bewegung und auf die Bühne überträgt. „Sprung in die Freiheit“ war jetzt im Landsberger Stadttheater zu sehen, allerdings in leicht veränderter und knapperer Form. Grund war ein Todesfall in der Familie von Sophia Rieth. Die Musikerin fiel aus, ein Ersatz konnte in der Kürze der Zeit nicht gefunden werden.

Das Landsberger Publikum, das auf die Erklärung von Fabian Löbhard sehr verständnisvoll reagierte, erlebte ein Duo, das von Anfang an in dem Gedanken-Musik-Tanz-Experiment versank, das berührte und im Zuschauersaal für vollkommene Stille sorgte. Wohl kein Besucher konnte sich der meditativen, aber auch fordernden Atmosphäre entziehen, die, egal welches Instrument für Rhythmus und Klang sorgte, sich entwickelte und in der tänzerischen Umsetzung sichtbar wurde.

Wovon werden wir beengt? Es sind meist eigene Grenzen, Magdalena Oettl versinnbildlichte das mit einem aus feinem Material selbst gestreuten Kreis. Sie selbst fand sich darin, rannte gegen unsichtbare Wände, wand sich und entdeckte schließlich doch eine Möglichkeit auszubrechen. Doch was brachte es ihr? Ungewissheit, fehlende Perspektive, keine Kraft zur Neuerung. Wieder und wieder versuchte sie einen Neuanfang und suchte letztendlich immer nur sich selbst.

Fabian Löbhard unterstützte die Bewegungsabläufe auf der Suche nach Freiheit mit der irischen Bodhran, einer wunderbaren Rahmentrommel von immensem Klangreichtum. Er füllte den Theaterraum mit Tönen von der Marimba, die so viel Nachklang entwickelte, dass es sich anhörte, als wäre eine Orgel im Raum. Ein Schellenkranz, der professionell gespielt, ungeahnte Möglichkeiten offenbart, zu Klangschalen geadelte Metallschüsseln aus Omas Küche und weiteres Perkussives sorgten für den jeweils passenden musikalischen Rahmen.

Das Fehlen der Blockflöten konnte natürlich nicht kompensiert werden. Durch gute Programmumstellung – auch Tänzerin Magdalena Oettl beteiligte sich zwischendurch an der musikalischen Ausgestaltung – machte das Duo aber eine geschlossene Aufführung möglich, ohne das Ziel, den Kern der Aussage, den „Sprung in die Freiheit“ aus den Augen zu verlieren. Das eher ernste, nachdenkliche Programm war rund, überzeugte das Publikum, wie etliche Gespräche im Foyer, im Anschluss an die Aufführung bewiesen.

