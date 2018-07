vor 43 Min.

Ein Steinway erklingt in der Schlossberggarage

In der Kunstnacht am 15. September wird die Schlossberggarage zur Kunstlocation. Unter der Überschrift Raum-Licht-Klang werden Konzerte stattfinden

Raum-Klang-Installation mit drei Konzerten am 15. September

In der Kunstnacht am 15. September wird die Schlossberggarage zur Kunstlocation: Unter der Überschrift Raum-Licht-Klang werden drei Konzerte auf Deck A stattfinden, wie Oberbürgermeister Mathias Neuner und der technische Vorstand der Stadtwerke, Norbert Köhler, bei einem Pressetermin sagten. „Es ist ein wahnsinniger Raum“, sagt Köhler, dass er bei der Übernahme der Tiefgarage durch die Stadt 1996 nachts über die Decks wandelte und schon damals überlegte, „was man da machen kann“.

„Wir stellen zwei Tage vorher einen Steinway-Flügel in die Tiefgarage“, berichtet Köhler. Das Instrument müsse sich an die Luftfeuchtigkeit anpassen. In der Kunstnacht werde dann von 19 bis 21 Uhr Anna Radchenko spielen, um 21 Uhr folge David Schöndorfer mit Maria Gebhardt und ab 22 Uhr trete die Jazzcombo Tschillys Hot Four auf. Die Veranstaltung solle ein Auftakt einer Reihe mit Events sein, die einen leichten Zugang zu Klassik ermöglichten, so Köhler und Neuner.

Geparkt werden kann während der Kunstnacht noch nicht dort, Köhler und Neuner verweisen auf die Lechgarage und die Waitzinger Wiese. Dort sei ausreichend Platz.

Wiedereröffnet werden soll die Tiefgarage am 29. September, wobei dies auch von der Witterung abhängt: Der noch fehlende Belag auf den Fahrbahnen kann bei zu hoher Luftfeuchtigkeit nicht aufgebracht werden. „Es ist optimal gelaufen“, sagt Neuner, die Bauzeit habe um dreieinhalb Monate verkürzt werden können. Für Köhler auch ein Beleg dafür, dass es richtig war, die Tiefgarage zu schließen und alle nötigen Arbeiten auf einmal zu machen. (smi)

