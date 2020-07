vor 48 Min.

Ein System wie im Parkhaus – aber für Schwimmer

Plus Viele Inselbadbesucher halten das Buchungssystem für kompliziert. Vor allem Ältere werden abgeschreckt.

Von Frauke Vangierdegom

Das Buchungssystem im Landsberger Inselbad, das aufgrund der Corona-Pandemie mit Beginn der Saison 2020 eingeführt wurde, gefällt nicht jedem, der gerne zum Baden geht. Hauptkritikpunkte sind die fehlende Flexibilität und der Preis für Vielschwimmer.

Mit den Kindern in Bad

Das LT hat sich in der Stadt umgehört: Katarena Christophi-Klinger ist mit ihren beiden kleinen Kindern auf dem Weg ins Schwimmbad. Regelmäßig schaue sie dort vorbei und meint: „Für uns als Familie passt eigentlich alles“. Früher habe sie immer eine Saisonkarte gehabt, aber auch mit vier Euro für die Tageskarte lohne sich der Weg. Schließlich muss sie für ihre Kinder ja noch nichts zahlen. Auch die Online-Buchung findet sie ok, allerdings wünsche sie sich eine Bezahlmöglichkeit per Paypal. „Dass ich jedes Mal meine ganzen Kontodaten eingeben muss, ist umständlich. Das geht einfacher.“

Dass Leute, die „nur zum Schwimmen“ ins Bad gehen und nicht den ganzen Tag bleiben wollen, verärgert sind, kann sie verstehen. „Das kostet ja dann über den Sommer gerechnet doch ganz schön viel.“

Die Umfrage zum Thema:

Zu teuer und zu kompliziert

Für viele Leute zu teuer und zu kompliziert findet auch die Landsbergerin Ingrid Asam das System. Sie geht seit 45 Jahren regelmäßig im Inselbad schwimmen, heuer hat sie sich „den Luxus gegönnt und für das Thaininger Freibad eine Saisonkarte gekauft.“ Sie finde es nicht gut, dass die Flexibilität durch das Buchungssystem verloren gehe. „Ich muss mich ja festlegen, an welchen Tagen ich schwimmen will“, sagt sie. Auch wenn ihr der Online-Ticketkauf keine Schwierigkeiten bereite, denke sie an die vielen älteren Menschen, die vielleicht keinen Computer oder keinen Internetzugang hätten. „Die bleiben vermutlich einfach ganz weg, dabei täte gerade ihnen das Schwimmen gut.“

Das neue System ist nicht optimal

Clara Skudlik aus Landsberg sieht das ähnlich. Zwar sei es für Leute wie sie, die zum Schwimmen und weniger zum Sonnenbaden ins Inselbad kämen, sehr angenehm, dass die Becken nicht so voll sind, aber optimal findet auch sie das System nicht. Ganz unglücklich findet sie es, dass eine Karte, die ein Schwimmer gebucht hat, der das Bad nach ein oder zwei Stunden wieder verlässt, dann nicht mehr neu vergeben werden kann. „Dabei wäre ja wieder Platz.“

Uwe Hamann und seine Frau Karin hätten eigentlich eine 20-Stunden-Karte für das Inselbad. Die aber können sie heuer nicht nutzen. Auch sie wünschen sich mehr Flexibilität und schlagen vor, ein System wie im Parkhaus einzuführen. Bezahlt wird, wenn das Inselbad verlassen wird. „Dann wäre auch wieder Platz für den nächsten Besucher.“

Der Kommentar zum Thema: Inselbad: Das geht doch noch besser!

Themen folgen