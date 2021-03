vor 53 Min.

Ein Tag ohne Auto

Im September ist eine Autofrei-Aktion in vier benachbarten Landkreisen geplant. Was die Organisatoren in Landsberg vorhaben

Einfach an einem Tag das Auto in der Garage lassen. Das ist der Wunsch der Energiewendevereine und der ADFC-Kreisverbände aus den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Starnberg, Landsberg und Dachau. Aus diesem Grund planen die Vertreter aus den vier Landkreisen einen „autofreien Sonntag“. Dieser soll am Sonntag, 12. September, stattfinden.

Um auch Anreize zu schaffen, das Auto in der Garage zu lassen, soll es an diesem Tag viele Angebote sowohl für Fußgänger als auch Radfahrer geben, teilen die Organisatoren mit. Zentral sei eine von den ADFC-Kreisverbänden organisierte Sternfahrt nach St. Ottilien geplant. In St. Ottilien sind eine Messe, der Besuch des Biergartens oder eine Führung durch die Energiezentrale des Klosters vorgesehen. Die Touren werden eine Länge von etwa 30 Kilometern für die Hinfahrt haben. Natürlich könnten sich unterwegs jederzeit weitere Teilnehmer anschließen. Im Landkreis sei zudem geplant, mit der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege und dem Kreisverband für Gartenbau und Landespflege unterwegs an einigen Bäumen mit interessanten Geschichten von Thomas Janscheck anzuhalten. Außerdem findet an diesem Tag wieder der „Tag des offenen Denkmals“ statt. Passende Ziele im Landkreis würden noch bekannt gegeben.

Das Programm für diesen Tag sei noch nicht abgeschlossen. Wer Ideen oder Vorschläge hat oder sich mit Aktionen an diesem Tag beteiligen möchte, soll sich via E-Mail an den ADFC-Kreisverband wenden (kontakt@adfc-landsberg.de).

„Der autofreie Sonntag soll keiner Demo gleichen, sondern es soll allen Menschen Spaß machen, das Auto einfach mal für einen Tag in der Garage zu lassen und eines der vielen Angebote anzunehmen“, sagen Martin Baumeister vom ADFC-Kreisverband Landsberg und Berthold Lesch von der Landsberger Energieagentur. (lt)

Themen folgen