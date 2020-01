Ein Tango als exotische Note beim Neujahrskonzert

Plus Warum Piazollos „Invierno“ unbedingt zum Programm der Landsberger Salon Musik gehört. Eine beschwingte Reise an die schöne blaue Donau.

Wenn es um den Dreivierteltakt ging, machte ihm so schnell keiner was vor. Johann Strauss (Sohn), Wiens unangefochtener Walzerkönig, war in dieser Taktart nicht nur mit den belebenden Wassern der „schönen blauen Donau“ gewaschen. In seiner Operette „1001 Nacht“ gelang ihm sogar das Kunststück, auch die zauberhafte Märchenwelt des Orients im seligen „Weaner Dreiertakt“ zu wiegen.

So manch amüsante Anekdote

Davon konnte sich das Publikum während des Neujahrskonzerts der Landsberger Salonmusik im Rathausfestsaal auf sehr unterhaltsame Weise bei einem Intermezzo aus dieser Komposition überzeugen. Und erfuhr obendrein von Herbert Hanko noch manche amüsante Anekdote aus der Hochzeit der Donaumonarchie. Gewohnt charmant und eloquent entführte der Moderater die Zuhörer auch in diesem Jahr wieder zurück ins ausgehende 19. und beginnende 20. Jahrhundert, ins beschwingte Wien, in dem die Operette und vor allem der Walzer ihre Hochblüte erlebten. Ob im Theater, im Ball- und Konzertsaal oder auf dem einfachen Tanzboden, instrumental oder gesungen - irgendwann mündete fast alles Musizieren in ein launiges „Eins, zwei, drei, …“.

Sogar Toyomi Suzuki alias Paganini aus Franz Lehárs gleichnamiger Operette machte da keine Ausnahme und verfiel im zweiten Stück des Abends, einem Potpourri aus glanzvollen Bravourstücken und virtuosen Solopassagen, mit seiner Geige zumindest gelegentlich in den Walzertakt.

Zeitweise, berichtete Herbert Hanko dem Publikum, war der sinnliche Tanz sogar verboten. Und seine Gesangseinlage „Küssen ist keine Sünd“ aus Edmund Eyslers freizügiger Operette „Bruder Straubing“ machte deutlich, weshalb die Populärmusik jener Tage vor allem den damaligen Sittenwächtern ein Dorn im Auge war.

Die leichte Unterhaltungsmusik

Mehr als willkommen war die leichte Unterhaltungsmusik den Oberen hingegen in der Phase der Restauration: besser das Volk wiegte sich zu den „Schönbrunner“ Walzern Joseph Lanners, die die Landsberger Salonmusik mit großer Spielfreude vortrug, als gegen die Politik zu murren, oder wie Johann Strauss (Sohn) in „Elyen a Magyar“ offen mit den widerspenstigen Ungarn zu sympathisieren. Voller Temperament spielten die Salonmusiker dieses schmissige Stück und verabschiedeten das Publikum mit dem Ruf „Elyen a Magyar“, hoch lebe das ungarische Volk, in die Pause.

Eine leidenschaftliche Komposition

Susanna Klovsky förmlich in die Hände komponiert war der glänzende Klavierpart in der dann folgenden „Samba Fugata“ des in Fernseh- und Filmproduktionen der 50er- bis in die frühen 80er-Jahre sehr erfolgreichen Unterhaltungskomponisten Heinrich Riethmüller. Dass mit Peter Ludwigs Piazzolla-Bearbeitung des Satzes „Invierno“ aus den „Vier Jahreszeiten“ auch ein Tango auf dem Programm stand, hatte gleich mehrere Gründe: am wenigsten zwingend vielleicht der, dieser leidenschaftlichen Komposition eine weitere, doch recht softe Variante in Salonmusik abzugewinnen.

Ohne Krimi geht die Mimi...

Zum zentralen Stück des Abends wurde „Invierno“ vielmehr deshalb, weil bei dessen Erstaufführung durch das Salonorchester des Bayerischen Rundfunks Gerhard Johannes, der Gründer der Landsberger Salonmusik, am Klavier saß, und Jahre später nun dessen Sohn Julian im Rathausfestsaal hier den Oboenpart übernahm.

Auf weniger ungewöhnlichem Terrain bewegten sich anschließend Fred Raymonds Operetten-Ohrwurm „Salzburger Nockerln“, gesungen von Herbert Hanko, sowie Johannes Brahms’ berühmter „Ungarischer Tanz Nr. 5“ und Johann Strauss’ (Sohn) ausgelassene „Fledermausquadrille“.

Als erste Zugabe erklatschte das Publikum Bill Ramseys „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ und applaudierte sich unter dem Dirigat Hankos und begleitet von der Landsberger Salonmusik mit außer den bereits genannten Ludwig Hahn, Geige, Eugen Hösch, Kontrabass, Franz Lichtenstern, Cello, Eberhard Knobloch, Klarinette, und Anette Hartig, Querflöte, mit dem Radetzky-Marsch zu den letzten Takten eines beschwingt-heiteren Neujahrskonzerts.