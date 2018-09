vor 32 Min.

Ein Taucher ertrinkt im Starnberger See

Der Mann rutschte aus. Seine Taucherausrüstung war noch nicht einsatzbereit. Er starb noch an der Unfallstelle.

Bei einem Unfall im Starnberger See ist heute früh gegen 9 Uhr ein 67-jähriger Taucher ertrunken. Noch während der Vorbereitung des Tauchgangs im Uferbereich nahe der der Almannshauser Steilwand rutschte der aus München stammende laut Polizeibericht, sehr erfahrene Tauchlehrer, offensichtlich an einer Kante ab und ging unter. Seine bereits teilweise angelegte Tauchausrüstung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einsatzbereit gewesen. Nach mehreren Minuten konnte der Körper des Mannes von seinen beiden Tauchpartnern aus einer Wassertiefe von etwa drei Metern geborgen werden, jedoch verstarb das Opfer noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen noch am Vormittag übernommen.

