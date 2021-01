vor 19 Min.

Ein Toter nach einem Autobrand

Am Sonntagnachmittag brannte an der Staustufe 14 südlich von Landsberg ein Auto. Ein 46-jähriger Mann kam ums Leben.

Ein Mann kommt bei der Lechstaustufe 14 bei Landsberg ums Leben. Bislang keine Hinweise auf Fremdverschulden

Einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften hat es am Sonntagnachmittag an der Lechstaustufe 14 auf Höhe des Gewerbegebiets Lechrain südlich von Landsberg gegeben. Die Polizei wurde zunächst über ein brennendes Auto informiert. Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass sich in dem brennenden Wagen eine Person befand. Die Person kam ums Leben, bestätigte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord.

Wie es zu dem Fahrzeugbrand kommen konnte, ob es sich um einen Suizid oder ein Verbrechen handelt, war zunächst nicht klar. Bekannt war nur, dass eine Person in ihrem Wagen starb. Das Wrack stand unweit der Staustufe. Der Ort des Geschehens wurde abgeriegelt. Immer wieder kamen Spaziergänger und Hundebesitzer auf ihrer Gassirunde vorbei. Sie wurden an der Absperrung zurückgewiesen und mussten umkehren.

Gegen 16 Uhr nahm eine Expertin das ausgebrannte Auto unter die Lupe, kurz darauf traf der Bestatter ein. Sollten die Ermittlungen vor Ort rasch abgeschlossen sein, dann deutet vieles darauf hin, dass es sich zumindest um kein Gewaltverbrechen handelt. Auch dass bis dahin keine Spurensicherung auszumachen war, dürfte darauf hindeuten, dass bei diesem traurigen Fall ein Fremdverschulden ausscheidet. Anschließend wurde eine Sichtschutzwand direkt am ausgebrannten Auto aufgestellt, um dahinter die Leiche zu bergen.

Gegen 17 Uhr hieß es von der Polizei, bei dem Toten handle es sich um einen 46-jährigen Mann aus dem Landkreis Landsberg. Die Todesursache sei noch offen. Weitere Details seien für Montag zu erwarten. (wimd/ger)

Themen folgen