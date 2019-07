04.07.2019

Ein Treffen für Oldtimer

In Erpfting gibt es auch Vorführungen

Beim Oldtimertreffen in Erpfting sind am Sonntag, 7. Juli, wieder Traktoren und Landmaschinen zu bestaunen. Ob in mühevoller Kleinarbeit liebevoll restauriert oder im Originalzustand belassen, in Erpfting dreht sich wieder alles um die zwei- und vierrädrigen Raritäten aus vergangener Zeit.

Angefangen hat alles im Jahr 1992, als der jetzige Ehrenvorsitzende der Erpftinger Oldtimerfreunde zu seinem 50. Geburtstag einen alten Traktor geschenkt bekam. Die Begeisterung im Freundeskreis war so groß, dass drei Jahre später das erste Oldtimertreffen organisiert wurde.

Für Traktoren und Landmaschinen, mit denen in der Vor- und Nachkriegszeit die Felder bewirtschaftet wurden, aber auch für Zweiräder und alte Autos begeistern sich die Oldtimerfreunde. Das wollen sie auch ihren Gästen ab 9 Uhr am Stadel zwischen Erpfting und Bronnen zeigen. Besitzer von Fahrzeugen und Maschinen, die nach Möglichkeit älter als 40 Jahre sind, dürfen sich ebenfalls präsentieren.

Neben der Fahrzeug- und Geräteschau gibt es auch Vorführungen. So wird mit alten Traktoren Getreide gemäht und mit stationär angetriebenen Maschinen gedroschen. Mit zwei süddeutschen Kaltblütern wird demonstriert, wie fast lautlos damals die Grasmahd vonstatten ging. Die kleinsten Besucher können auf einem Feld am Nachmittag selbst Kartoffeln ernten. (lt)

