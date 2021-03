17:18 Uhr

Ein Verkehrssünder ist Dauergast im Amtsgericht Landsberg

Plus Ein 68-jähriger Mann wird als Autofahrer im Raum Landsberg immer wieder auffällig. Nun ist es mit einer Geldstrafe nicht mehr getan.

Von Ernst Hofmann

Als Unternehmer scheint der 68-Jährige erfolgreich zu sein. Ein Problem nach dem anderen soll sich der Mann hingegen seit 2017 im Straßenverkehr aufgehalst haben: Denn er soll andere Verkehrsteilnehmer mehrfach rechts überholt und durch gewagtes Einscheren in große Probleme gebracht haben. Er soll auch ohne Führerschein hinter dem Steuer erwischt worden sein und eine Pkw-Fahrerin als „Schlampe“ beschimpft haben. Für all diese Verstöße musste er sich in der Zwischenzeit in drei Hauptverhandlungen vor dem Amtsgericht in Landsberg verantworten.

Zweimal kam der Angeklagte aus Landsberg mit einer Geldstrafe davon, im dritten Fall, der jüngst juristisch aufgearbeitet wurde, nicht mehr. Amtsrichter Michael Eberle verhängte eine Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung. Schloss und Riegel bleiben dem Mann erspart, wenn er sich in den nächsten drei Jahren nichts zuschulden kommen lässt.

Der Führerschein des Angeklagten war schon mal weg

Begonnen hat die „unheilvolle Serie“ am 12. Oktober 2017. Da soll der Mann eine vor ihm fahrende Frau auf der alten B 17 im nördlichen Stadtgebiet rechts überholt, durch sein Einscheren in Bedrängnis gebracht und als „Schlampe“ beschimpft haben. In einem kurzen Disput soll er zudem sinngemäß gesagt haben, dass er nichts zu befürchten habe. Denn die Frau sei alleine, „und wir sind die Mehreren“, nämlich zwei Personen. Er meinte damit den Beifahrer und sich.

Die Quittung erhielt der Angeklagte in Form von 70 Tagessätzen zu je 50 Euro. Erledigt war die Angelegenheit deswegen noch lange nicht: Das Amtsgericht Augsburg ordnete am 27. Februar 2018 an, dass der Führerschein des Mannes eingezogen werden soll. Am 19. März 2018 musste er der Polizei das Dokument übergeben.

Im Sommer 2020 folgte wieder ein riskantes Überholmanöver

Im Februar 2019 wurde der Angeklagte erwischt, wie er ohne Führerschein unterwegs war. Das Amtsgericht verhängte eine Strafe von 180 Tagessätzen zu je 50 Euro. Der Mann legte Berufung beim Landgericht Augsburg ein. Das dortige Urteil reduzierte die Zahl der Tagessätze wurde auf 165.

Wieder im Besitz des Führerscheins soll es erneut zu einem offenbar riskanten Überholvorgang des Angeklagten gekommen sein. Das war am 21. Juli 2020 auf der A96 bei Windach. Da soll er die vorausfahrende Frau rechts überholt haben und sie dann so „geschnitten“ haben, dass sie ihr Auto von Tempo 170 auf 70 Stundenkilometer habe herunterbremsen müssen, um eine Karambolage zu vermeiden. Als die beiden auf gleicher Höhe waren, soll er ihr den „Stinkefinger“ gezeigt und dann gleich wieder einen Pkw rechts überholt haben. Diesen Vorgang habe die Frau von ihrem Auto aus in einem Video festgehalten.

Der angekündigte Zeuge zog es vor, fernzubleiben

Der Mann wies die Anklagepunkte zurück und behauptete, dass er die Frau nicht rechts, sondern links habe überholen wollen. Sie habe das jedoch verhindert. Das Gleiche sagte auch der Mann, der beim Angeklagten erneut als Beifahrer im Auto gesessen sein soll. Er sollte als Zeuge vor Gericht erscheinen, kam aber nicht. Wie bekannt wurde, wird er von der Justiz gesucht. Er soll dem Verteidiger einen Brief zugeleitet haben, in dem er die Aussagen des Angeklagten bestätigt.

Richter Michael Eberle ordnete an, dass dem Angeklagten noch im Gerichtssaal der Führerschein abgenommen wird. Außerdem verhängte er eine Führerschein-Sperre von 15 Monaten und eine Geldauflage von 10.000 Euro.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen