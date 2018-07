vor 49 Min.

Ein Vorgeschmack auf das Ritterturnier

Auf Schloss Kaltenberg beginnt am Freitag die 39. Auflage des Mittelalter-Turniers. Heute präsentierten sich die Stars der Presse.

Von Dieter Schöndorfer

Es gibt sicherlich passendere Kleidung für einen Auftritt bei rund 30 Grad als die im Mittelalter gängigen und doch sind die Ritter von Kaltenberg bereit, im Rahmen der obligatorischen Pressekonferenz für zahlreiche Fotomotive zu sorgen. Zum 39. Mal in seiner Historie hatten gestern die Kaltenberger Schlossherren regionale, nationale und auch internationale Pressevertreter nach Schloss Kaltenberg geladen, um über das am kommenden Freitag beginnende Ritterturnier zu informieren.

Euphorisch begrüßt

Die Ritter waren vermutlich einfach nur froh, nach ein paar Runden hoch zu Ross zumindest die martialischen Helme, die sie während des Turniers auch vor gegnerischen Lanzen und Schwerthieben zu schützen vermögen, absetzen zu können. Marco und Mario Luraschi, Ludovic Gortva, Frédéric Laforêt und Jan Vaille verkörpern auch in diesem Jahr nicht nur die Hauptrollen, sondern stehen für die französische Stunttruppe Cavalcade, die vom Sprecher und Erzähler der Kaltenberg-Story, Johannes Steck, gestern besonders euphorisch begrüßt wurde. Steck sagte, er habe noch immer die Bilder jenes vorletzten Turniertages vor Augen, als ein Mitglied der verwegenen Reitprofis aus Paris, Jean-Marc Dellajuto, vom Pferd geschleudert wurde und sich den dritten Halswirbel zerstörte. Seither ist der Mann gelähmt, doch eine eben erhaltene Nachricht machte Steck froh.

Stuntman macht Fortschritte

„Wenn das stimmt, dann wäre das natürlich für ihn, aber auch für uns alle ein Riesending“, macht er aus seinem Herzen keine Mördergrube. Dellajuto kann offenbar seit kurzer Zeit wieder Finger beider Hände bewegen, zudem reagiere seine rechte Schulter auf Impulse. Ursprünglich wollte Dellajuto, obwohl er seit dem Unfall querschnittsgelähmt in einem Spezialrollstuhl sitzt (LTberichtete), zum Ritterturnier kommen, um seine Kollegen zu besuchen. Er wollte zum anderen aber erneut das schon beinahe familiäre Flair von Kaltenberg miterleben, das er so liebe und das ihm trotz der schweren Verletzung eigenem Bekunden nach so viel gegeben habe. Jetzt nutzt er die neue gesundheitliche Entwicklung, um eventuell weiter in einer Rehabilitationseinrichtung in Paris Fortschritte zu machen.

Seine Kollegen der Cavalcade werden ab kommenden Freitag genau das tun, was ihr Beruf ist: Sie werden auf dem Rücken ihrer Pferde die Besucher begeistern, für Spannung sorgen. Die 39. Auflage des Kaltenberger Ritterturniers beginnt am Freitag, 13. Juli, traditionell mit der Gauklernacht. „Den Wettervorhersagen zufolge bekommen wir eine tolle Sommernacht“, freut sich Prinzessin Beatrix von Bayern, die aber noch mehr dem Soloprogramm der französischen Pferdetrainerin Clémence Faivre entgegenfiebert.

Faivre gilt laut Ritterturnier-Sprecher Markus Wiegand als eine der weltweit besten Freiheitsdressur-Trainerinnen, für Regisseur Alexander ist sie der „i-Punkt“ auch für die Liveshow, in die Faivre als Prinzessin Elenore mit eingebunden ist. Die Journalisten bekamen gestern einen kleinen Vorgeschmack auf die erstaunlichen Fähigkeiten der 1981 in Gouvieux im Norden von Paris geborenen Französin – die übrigens ebenfalls eine Ausbildung als Stuntfrau hat und ebenfalls eine Schülerin von Mario Luraschi ist.

Fantasy-Autor hat richtig Lust

Während der bekannte Fantasy-Autor Michael Peinkofer („Ich finde in Kaltenberg Optimalbedingungen für meine Geschichten vor“) wieder so richtig Lust auf Ritterturnier hat und wohl kaum eine Vorstellung auslassen wird, steigt bei Regisseur Alexander May die Spannung mit jedem Tag. Er weiß, dass er auf Bewährtes setzen kann, doch hat er für die 2018er-Geschichte „Der Schwarze Prinz“ (Darsteller: Marco Luraschi) noch einige Überraschungen eingebaut. So wird die Arena im Mittelteil der Show in einen düsteren, mystischen Wald verwandelt. Alexander May. „So viele Bäume waren noch nie in der Schlossarena gestanden.“

Dort wird der Schwarze Prinz, der sich, charakterlich verdorben, auf den Weg gemacht hat, mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert. Da darf sich auch noch einmal Frédéric Laforêt in seiner Lieblingsrolle als böser, Schwarzer Ritter ausleben, der zudem noch von einem Heer Untoter – Michael Peinkofer nennt sie Zombies – unterstützt wird. Dennoch glaubt er genau zu wissen, wie weit er gehen kann: „Die oberste Prämisse für mich ist die Familientauglichkeit der Geschichte.“ Und wer nervlich dann noch Reserven hat, der kann sich ja anschließend von den nicht weniger begabten und professionellen Gauklern, Zauberern, Geschichtenerzählern, Handwerkern und Marketendern auf dem großen Mittelaltermarkt und auf den fünf weiteren Bühnen von Schloss Kaltenberg unterhalten lassen.

