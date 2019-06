vor 18 Min.

Ein Wirtschaftsförderer für die Stadt Landsberg

André Köhn ist Wirtschaftsgeologe und jetzt Ansprechpartner für Unternehmen. Wie er den Wirtschaftsstandort Landsberg in die Zukunft führen will.

Von Frauke Vangierdegom

Die Stadt Landsberg hat jetzt einen Wirtschaftsförderer. Der 40-jährige André Köhn aus Augsburg hat zum 1. Juni die neu geschaffene Stabsstelle in der Verwaltung angetreten. Als zentraler Ansprechpartner für große wie kleine Unternehmen in der Stadt soll er Wirtschaft, Stadt und Politik zusammenbringen. Im Rahmen eines Pressegespräches stellte Oberbürgermeister Mathias Neuner seinen neuen Mitarbeiter vor.

Es sei an der Zeit gewesen, für den Wirtschaftsstandort Landsberg mit seinen fast 3000 Gewerbetreibenden diese Stelle zu schaffen, sagte Neuner. Vor drei Jahren habe er zusammen mit dem Stadtrat erstmals ernsthaft darüber nachgedacht, Wirtschaftsförderung in die Verwaltung zu integrieren. Köhn fügt an: „Es ist sehr erstaunlich, dass eine Stadt wie Landsberg bislang keine Wirtschaftsförderung hatte.“ Um so mehr freue es ihn, dieses neue Amt mit Leben zu erfüllen und einen Beitrag dazu leisten zu können, den Standort nicht nur zu sichern, sondern auch weiter zu entwickeln.

Landsberg habe einen hervorragenden Branchenmix – davon ist der gebürtige Düsseldorfer überzeugt. Besonders fasziniert habe ihn an Landsberg die kreative Szene, die es in der Lechstadt gebe. „Dieser Umfang war mir vorher überhaupt nicht bewusst“, schwärmt Köhn und ergänzt: „Kultur und Freizeit sind in einer wirtschaftlich starken Stadt wichtige weiche Standort-Faktoren.“

Was der Neue am Standort Landsberg schätzt

In seiner neuen Funktion schwebt dem Wirtschaftsgeografen ein Unternehmernetzwerk mit regelmäßigen Treffen vor. Außerdem will er ein Wirtschaftsportal für Landsberg im Internet schaffen, das es in dieser Form noch nicht gibt. Neben Gesprächen mit Vertretern der großen Betriebe in der Stadt sieht André Köhn eine seiner Hauptaufgaben auch darin, verstärkt mit dem Einzelhandel, der Gastronomie und den Dienstleistern in der Innenstadt in Kontakt zu treten.

Oberbürgermeister Mathias Neuner ist überzeugt, mit André Köhn den richtigen Mann für die neu geschaffene Stelle in der Verwaltung gefunden zu haben. „Es hat menschlich einfach gleich gepasst und die Tatsache, dass wir einen Wirtschaftsgeologen gewinnen konnten, hat eine große Rolle gespielt.“ Wirtschaftsgeologen könnten auf eine universelle und breite Ausbildung zurückgreifen, ist Neuner überzeugt.

Vor Kurzem war er noch fürs Stadtmarketing in Schrobenhausen zuständig

Bevor Köhn seinen neuen Job in Landsberg antrat, war er unter anderem Geschäftsführer des Stadtmarketings in Schrobenhausen sowie Bezirksgeschäftsführer des Handelsverbandes Bayern/Schwaben. Zusammen mit Ulrike Degenhart soll Köhn, der in seiner Freizeit gerne Schiffsmodelle baut und Gitarre spielt, die Wirtschaftsförderung der Stadt Landsberg vorantreiben. Zu den Aufgaben gehören unter anderem Gewerbeflächenmarketing, Fördermittelberatung für Unternehmen, Flächenmanagement oder auch Hilfestellungen bei den Herausforderungen der Digitalisierung.

Information Wer Fragen an den neuen Wirtschaftsförderer hat, erreicht André Köhn unter der Telefonnummer 08191/128-303 oder per E-Mail unter andré.koehn@landsberg.de

