Ein außergewöhnlicher Abend

Endlich wieder Musik. Leo Betzl und seine Kollegen spielen im Stadttheater

Von Jörg Konrad

Vieles war außergewöhnlich. So handelte es sich in Landsberg um den zweiten Auftritt derselben Band nach über vier Monaten konzertanter Eiszeit. Oder die ausgedünnten Sitzreihen im ansonsten üppig besetzten Stadttheater. Zudem konnten erstmals Getränke von der Bar mit in den Saal genommen werden. Auch das war neu. So hatte der Abend, noch bevor der erste Ton erklang, etwas von einer Stunde null, von einem Aufbegehren, ja Auferstehen im Zeichen der Kultur zu Zeiten von Corona.

Sollte es tatsächlich jemanden geben, der bis dato nicht wusste, was ihm das letzte Vierteljahr abhandengekommen war, der wurde lautstark und energiereich daran erinnert: Ohne Kultur verkümmert die Seele. Langsam, aber stetig. Endlich wurde das Publikum entschieden wie hartnäckig und provokant aus dem kulturellen Dornröschenschlaf erweckt. Die räumliche Intimität wurde laut, archaisch und pulsierend gefüllt. Dank Leo Betzl, Maximilian Hirning und Sebastian Wolfgruber. Kurz LBT.

Das LT hat schon häufiger über die quantitative Vielfalt von Klaviertrios im Jazz berichtet: Ob in der klassischen Interpretation von Standards des Great American Songbooks, der stärker von rockigen Elementen durchsetzten Spielweise, von den freien Improvisationen oder den virtuosen Hundertmeterläufern, die den Acker des Jazz in ruheloser Effizienz bestellen.

Mit all diesen Pionieren des Jazz haben LBT nur am Rande zu tun. Sie gehen einen eigenen, schmalen, aber gradlinigen Pfad, der direkt auf eine Lichtung führt, auf der zu Jazzanleihen wieder getanzt wird. Fast wie früher, in den 1930er-Jahren, als das Massenphänomen (!) Swing die Ballsäle dominierte.

Pianist Betzl und seine musikalischen Partner öffneten mit ihrem Set die für Jazzmusiker oft verpönten Tore zum Techno. Nein, nicht (oder nur ganz minimal) mit elektronischem Equipment. Trotzdem könnte ihr akustischer Instrumentalgang mit Klavier, Bass und Schlagzeug auch locker im Berghain, dem heiligen Gral der elektronischen Tanzmusik, bestehen. Oder im Onkel Pö, wenn es die Carnegie Hall in Hamburg heute noch gäbe, oder in der Unterfahrt, wo LBT schon öfter erfolgreich gastierten.

Ihre dynamische Identität haben sie in der wuchtigen Schnittmenge eben der zeitgenössischen improvisierten Musik und des treibenden 4/4-Takts der Bass Drum angelegt. Immer auf die Eins – eigentlich ganz entgegen der Philosophie des Jazz. Ob das denn geht? Bei LBT ganz ausgezeichnet. Es ist, als würde der manchmal in die Jahre gekommene Jazz damit um einige Dekaden verjüngt. Oder anders herum: Als bekäme der manchmal etwas monotone Beat des Techno eine leicht intellektuelle Komponente.

Es geht insgesamt etwas weniger um Freiheiten im klassischen Bereich des Jazz, sieht man einmal davon ab, dass der Freiheitsdrang für eine Fusion aus Tradition und Zeitgeist für sich schon enorm ausgeprägt sein muss. Hier werden unterschiedliche musikalische Haltungen, Denkweisen und Bewusstseinslagen zueinander ins Verhältnis gesetzt. Und das klingt nach Abenteuer, ist spannend und für den, der sich wirklich darauf einlässt, ein Gewinn.

Schade nur, dass nach diesem rhythmischen Klanggewitter, das dem begeisterten Publikum die Köpfe frei blies, die Stille der Sommerpause einzieht.

