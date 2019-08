vor 5 Min.

Ein besonderer Fall von Etikettenschwindel

23-jähriger Kurierfahrer wird wegen Beihilfe zu Veruntreuung und Unterschlagung verurteilt. Wie er getrickst hat und was er seinem Chef zahlen muss

In der Anklage war von einem Schaden von über 4000 Euro die Rede, letztendlich wurde der 23-jährige Angeklagte aber nicht wegen Veruntreuung und Unterschlagung verurteilt, sondern lediglich wegen Beihilfe: Der junge Mann – ein Kurierfahrer – hatte die Etiketten von zwei Paketen vertauscht.

Aber nicht aus Versehen, sondern angestiftet von einem anderen Kollegen, der dann beim Adressaten Geld einstrich, denn es handelte sich um eine Nachnahme-Sendung. In der Verhandlung vor dem Amtsgericht Landsberg ging es um ursprünglich drei Fälle mit einem Schaden von insgesamt 4434 Euro im Sommer 2018, nachgewiesen werden konnte jedoch nur ein Fall.

Tatort war, wie in der Gerichtsverhandlung dargestellt wurde, ein großes Paketdepot eines Paketdienstes in Unterschleißheim. Dort werden viele Sendungen gelagert, bevor sie zu den Empfängern gebracht werden. Der Paketdienst hat Subunternehmer unter Vertrag und diese beschäftigen wiederum eine Reihe von Fahrern. Einer von ihnen war der Angeklagte – er wurde zwischenzeitlich entlassen. Nach seinen Worten hat ihn ein Kollege im August vergangenen Jahres zu einem Deal angestiftet. Demnach sollte der Angeklagte im Depot auf einem Paket ein anderes Etikett aufbringen.

Der Kollege wollte die Lieferung, die damit einen Wert von 1596,63 Euro hatte, zu dem Unternehmen im Südwesten des Landkreises bringen und das Geld per Nachnahme einkassieren. Für diesen Dienst –Label überkleben – bot der Mann dem 23-Jährigen 400 Euro an. Der Deal kam zustande und wurde so umgesetzt. Wie vor Gericht deutlich wurde, dauerte es eine Zeit, bis der Schwindel aufgeflogen ist und in der DHL-Zentrale in München bemerkt wurde, dass das Geld aus der Lieferung vom 14. August 2018 noch fehlte.

Begründet wurde diese Verspätung in der Hauptverhandlung damit, dass in dem Depot in Unterschleißheim vor einem Jahr die GPS-Geräte nicht aktiviert waren. Videoanlagen habe es gegeben. Die Bilder habe jedoch niemand angeschaut, meinte der zuständige Depot-Disponent.

Zur Anzeige gebracht wurden die „kriminellen Machenschaften“ vom Subunternehmer des Beschuldigten. Zusammen mit einem weiteren Subunternehmer nahm er den 23-jährigen Angeklagten in die Mangel. Und erfuhr von ihm, dass er in einem Fall ein Etikett ausgewechselt habe. Dass sich der Mann möglicherweise selbst als „Geldbote“ betätigt habe, diese Variante wurde nicht weiter verfolgt. Vor Gericht räumte der nicht vorbestrafte Mann auch ein, dass er den „Etikettenschwindel“ gemacht habe. Das sei ein Fehler gewesen. Er sagte weiter, dass er die 400 Euro zurückzahlen wollte: Das sei aber nicht möglich gewesen.

Denn der Fahrerkollege sei kurz nach der Tat verschwunden. Auf diesen Mann dürfte, falls er wieder auftaucht, ein Verfahren wegen Veruntreuung und Unterschlagung zukommen – angenommene Schadenssumme 4300 Euro. Richter Michael Eberle. Richter Michael Eberle verurteilte den Angeklagten zu 80 Tagessätzen zu je 20 Euro. Und zu einem Wertersatz von 400 Euro, den er seinem ehemaligen Chef bezahlen muss. (eh)

Themen Folgen