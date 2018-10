Ein besonderes Festival in Bad Wörishofen

Warum so viele Landsberger im Herbst nach Bad Wörishofen fahren? Die kulturell verwöhnten Landsberger freuen sich auf ein besonderes Festival, sagt LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Landsberg ist eine Kulturstadt und hat ein großes, sehr hochwertiges Kulturprogramm, das bewies erst vor einer Woche wieder das Rationalkonzert mit einem Prager Orchester – oder am Wochenende der Besuch des Filmproduzenten Tom Tykwer, der zwei Tage lang seine Serie „Babylon Berlin“ zeigte. Es muss also schon etwas ganz Besonderes sein, dass die Landsberger aus ihrem Landsberg weglockt.

Der musikalische Nachwuchs wird gefördert

Die kleine Kurstadt Bad Wörishofen und die Gebrüder Roch schaffen das aber jedes Jahr zumindest einmal beim Festival der Nationen. Denn dann ist die kleine Stadt voll mit Autos mit Landsberger Nummernschildern. Besonders ist an diesem Festival, die familiäre Atmosphäre, das große Interesse, den musikalischen Nachwuchs durch ein Festivalorchester zu fördern und – das Aufgebot der Stars. Es ist schon ein Erlebnis den Weltstar Nigel Kennedy so inspiriert zu erleben und sich Jonas Kaufmann mal aus der Nähe anzuschauen. Sein Liederabend war ruhig und sehr ernst, aber wunderbar interpretiert. Bad Wörishofen ist also in jedem Fall einen Besuch wert.

